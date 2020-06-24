MHP'den Kutalmış Türkeş'in sözlerine aynı sertlikte yanıt: Hem vefasızlık, hem terbiyesizlik yapıyor
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MHP'den Kutalmış Türkeş'in sözlerine aynı sertlikte yanıt: Hem vefasızlık, hem terbiyesizlik yapıyor

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin basın danışmanı Yıldıray Çiçek, Alparslan Türkeş'in oğlu Kutalmış Türkeş'in paylaşımına cevaben yaptığı açıklamada "Hem vefasızlık yapıyor, hem terbiyesizlik yapıyor. Gerçekten kendisi adına utanılacak mesaj olmuştur bu" ifadelerini kullandı.

24.06.2020 11:25 | Son Güncelleme: 24.06.2020 11:36

MHP'nin kurucu genel başkanı Alparslan Türkeş'in oğlu Kutalmış Türkeş, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda MHP Genel Merkezi'nde babasına ihanet ve hakaret edenler olduğunu belirtmişti.

"ARDINDAN KORKUNÇ BİR İNTİKAM ALACAKLAR VAR"

Kutalmış Türkeş, Babalar Günü'nde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Senin gücünle babalık yapıp, kendini baba sananlar var. Sana ihanet ve hakaret edenleri, MHP genel merkezinde oturtanlar var. Senin sayende hüküm giyip utanmadan bize meydan okuyanlar var. Merak etme babaların babası. Ardında korkunç bir intikam alacaklar var" ifadelerini kullanmıştı.

MHP'DEN AYNI SERTLİKTE YANIT GELDİ

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin basın danışmanı ve MHP'nin yayın organı Türkgün gazetesi yazarı Yıldıray Çiçek, yaptığı yazılı açıklamada Kutalmış Türkeş'in sözlerine aynı sertlikle yanıt verdi.

"KENDİSİ UTANILACAK BİR MESAJ OLMUŞTUR"

Açıklamasında Kutalmış Türkeş için "Vefasız" ve "Terbiyesiz" ifadelerini kullanan Çiçek, "Başbuğumuz Alparslan Türkeş'in diğer oğlu Ahmet Kutalmış ise siyasete AKP'de başladı, en son yerel seçim çalışmasını ise CHP için yaptı. MHP'nin vefa adına yaptığı hiçbir davete dönüp bakmadı. Şimdi böyle birisi çıkmış Babalar Günü'nde 'Senin gücünle babalık yapıp, kendini baba sananlar var. Sana ihanet ve hakaret edenleri, MHP genel merkezinde oturtanlar var. Senin sayende hüküm giyip utanmadan bize meydan okuyanlar var. Merak etme babaların babası. Ardında korkunç bir intikam alacaklar var' mesajını paylaşarak hem vefasızlık yapıyor, hem terbiyesizlik yapıyor, hem de tehdit ediyor. Ahmet Kutalmış'ın utanması olsa, gerçekten kendisi adına utanılacak mesaj olmuştur bu" sözlerine yer verdi.

MİLLETVEKİLİ OLDUĞU DÖNEMİ HATIRLATTI

Açıklamasının devamında "MHP ne yapmıştır da Başbuğ Türkeş'e ihanet etmiştir?" diye soran Çiçek şöyle devam etti: "MHP, AKP ile Cumhur İttifakı kurduğu için mi ihanet etmiştir?Konu eğer AKP ile yan yana gelmek ise kendisine çok şey hatırlatır ve utanmasını bekleriz. Ama sözlerinden anlaşılacağı üzere Ahmet Kutalmış'ın utanması yoktur. Ahmet Kutalmış, AKP'den ne zaman milletvekili olmuştur? 2011 yılı değil mi? O tarihler AKP ve MHP'nin birbirine çok sert eleştiriler yaptığı günlerdi. AKP'nin Habur'u, Oslo'yu gerçekleştirdiği, PKK açılımı yaptığı ve MHP'nin tüm bunlara şiddetle karşı çıktığı günlerde, Ahmet Kutalmış buna rağmen AKP'den milletvekili olmuştu. Ahmet Kutalmış'ın bugün ihanetten falan bahsettiğine bakmayın, MHP hangi noktada ise o tam tersini yapmayı bir yaşam tarzı haline getirmiştir."

MHP'den Kutalmış Türkeş'in sözlerine aynı sertlikte yanıt: Hem vefasızlık, hem terbiyesizlik yapıyor

Politika Manşet

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