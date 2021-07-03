MHP'den Kocaavşar'a ziyaret
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MHP'den Kocaavşar'a ziyaret

MHP'den Kocaavşar'a ziyaret
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

MHP Balıkesir il ve Karesi MHP ilçe Başkanı ve partili üyelerle birlikte Kocaavşar mahallesinde vatandaşlarla buluştular.

MHP Balıkesir il ve Karesi MHP ilçe Başkanı ve partili üyelerle birlikte Kocaavşar mahallesinde vatandaşlarla buluştular. Kırsal mahallede pazar yerini ziyaret eden İl Başkanı Ekrem Gökay Yüksel ve partililer vatandaşların yakın ilgisi ile karşılaştılar.

Milliyetçi Hareket Partisi Balıkesir İl Başkanı Ekrem Gökay Yüksel, Karesi İlçe Başkanı Kürşat Burak Boduroğlu ve beraberindeki İl Yönetim Kurulu Üyeleri Mahalle ziyaretlerine Kocaavşar ile devam ettiler. MHP İl Başkanı ve beraberindeki heyet Kocaavşar Muhtarı Şaban Aygören ile birlikte mahalle sakinleri ve esnaf ile bir araya gelerek istişarelerde bulundular. MHP'li heyet ziyaretler kapsamında mahallede kurulan pazar yerindeki esnaflar ile hasbihal ettiler. Mahalle ve pazar yerinde vatandaşlar MHP'li yöneticilere büyük ilgi gösterdi ve dilek ve şikayetlerini Başkan Yüksel'e aktardılar. Başkan Yüksel, Muhtar Şaban Aygören ve Kocaavşar Mahalle sakinlerine misafirperverliklerinden dolayı teşekkür etti. - BALIKESİR

MHP'den Kocaavşar'a ziyaret
MHP'den Kocaavşar'a ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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