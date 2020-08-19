MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt Meclis'teki makam odasından Devlet Bahçeli'nin fotoğrafını kaldırdı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt Meclis'teki makam odasından Devlet Bahçeli'nin fotoğrafını kaldırdı

AK Parti'nin fındık politikasını ve Bakan Bekir Pakdemirli'yi eleştirdiği için MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt, Meclis'teki makam odasında Devlet Bahçeli ile birlikte çekildiği fotoğrafı kaldırdı. Alparslan Türkeş'in fotoğrafını astı.

19.08.2020 08:43 | Son Güncelleme: 19.08.2020 09:09

TBMM'nin sivri dilli isimlerinden olan Ordu milletvekili Cemal Enginyurt, partisinden ihraç edildikten sonra Meclis'teki makam odasında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile birlikte çekildiği fotoğrafı kaldırdı. Onun yerine Alparslan Türkeş'in fotoğrafını astı.

FOTOĞRAF DEĞİŞİKLİĞİ

Cemal Enginyurt, temmuz sonunda MHP'den ihraç edildikten sonra TBMM'deki odasında çekildiği ve Twitter'dan paylaştığı fotoğrafında arkasında Devlet Bahçeli ile birlikte çekildiği fotoğrafın asılı olduğu görülüyor.

MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt Meclis'teki makam odasından Devlet Bahçeli'nin fotoğrafını kaldırdı
31 Temmuz 2020'de paylaşılan fotoğrafta sol taraftaki tabloda Bahçeli'nin olduğu görülüyor

Enginyurt, dün ise yeni bir fotoğraf paylaştı. Bu fotoğrafta ise Bahçeli'nin fotoğrafının olduğu yerde Alparslan Türkeş'in fotoğrafının asılı olduğu görüldü.

MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt Meclis'teki makam odasından Devlet Bahçeli'nin fotoğrafını kaldırdı
Dün paylaşılan fotoğrafta ise Bahçeli tablosunun yerinde Alparslan Türkeş yer alıyor.

NE OLMUŞTU?

Enginyurt, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin fındık rekoltesi açıklamasına sert tepki göstermişti. Enginyurt Pakdemirli'nin rekolteyi beklenenden yüksek açıkladığını savunmuş ve AK Parti'nin MHP'yi yok saydığını dile getirmişti. Enginyurt şu sözleri kullanmıştı Tarım bakanı ne istiyorsun sen bizden? Niye davet etmiyorsun bizi? AK Partililer niye çağırmıyorsunuz bizi. Ne yaptık size? Muhafet mi ettik? Her yerde savunuyoruz, her yerde anlatıyoruz. Cumhur İttifakı'ndan başka bir şey söylemiyoruz. Biz her söze başladığımızda Sayın Cumhurbaşkanı diye başlıyoruz. Ama bu arkadaşlar bizi yok sayıyorlar. Her yerde yok sayıyorlar. Belediyelerde, sokakta, siyasette yok sayıyorlar. En son bugün tarım bakanı… Biz anlatamıyor muyuz projeleri. Muhalefet mi ettik size?"

Bu sözler sonrası ihraç istemiyle MHP Disiplin Kurulu'na sevk edilen tecrübeli siyasetçi partisinden ihraç edilmişti.

MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt Meclis'teki makam odasından Devlet Bahçeli'nin fotoğrafını kaldırdı

Manşet

Haberler

AK Partili vekil, seçim bölgesi ziyaretinde sosyal mesafeyi unuttu Politika
AK Partili vekil, seçim bölgesi ziyaretinde sosyal mesafeyi unuttu
MASFED Başkanı Erkoç: Sıfır araçlar en geç kasım ayında Türkiye'ye gelir, ikinci el fiyatları düşer Ekonomi
MASFED Başkanı Erkoç: Sıfır araçlar en geç kasım ayında Türkiye'ye gelir, ikinci el fiyatları düşer
Son Dakika: Türkiye'de 18 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 20 can kaybı, 1263 yeni vaka tespit edildi Güncel
Son Dakika: Türkiye'de 18 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 20 can kaybı, 1263 yeni vaka tespit edildi
Ünlü oyuncu Amber Heard, Boğaz turuna çıktı! Paylaşımlarıyla hem büyüledi hem de büyülendi Magazin
Ünlü oyuncu Amber Heard, Boğaz turuna çıktı! Paylaşımlarıyla hem büyüledi hem de büyülendi
Marks & Spencer, koronavirüs nedeniyle 7 bin kişiyi işten çıkarıyor Ekonomi
Marks & Spencer, koronavirüs nedeniyle 7 bin kişiyi işten çıkarıyor
Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 30 yaralı 3. Sayfa
Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 30 yaralı
Eskişehir'de balıkçıların oltasına el bombası takıldı
Eskişehir'de balıkçıların oltasına el bombası takıldı
Son Dakika: Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz koronavirüsten hayatını kaybetti
Son Dakika: Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz koronavirüsten hayatını kaybetti
Fenerbahçe, eski Galatasaraylı Sinan Gümüş ile anlaştı
Fenerbahçe, eski Galatasaraylı Sinan Gümüş ile anlaştı
Samsun'da bir tırın dorsesinde 115 düzensiz göçmen yakalandı
Samsun'da bir tırın dorsesinde 115 düzensiz göçmen yakalandı
Alkolü fazla kaçıran genç kız, düştüğü dere yatağından çıkarılmaya bir saatte ikna edildi
Alkolü fazla kaçıran genç kız, düştüğü dere yatağından çıkarılmaya bir saatte ikna edildi
Kocası tarafından öldürülen kadının katiliyle son dansının görüntüleri ortaya çıktı
Kocası tarafından öldürülen kadının katiliyle son dansının görüntüleri ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kurmaylarına 'konuşmaları sızdırmayın' uyarısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kurmaylarına "konuşmaları sızdırmayın" uyarısı
Darbe girişimiyle alıkonulan Mali Cumhurbaşkanı Keita istifa etti
Darbe girişimiyle alıkonulan Mali Cumhurbaşkanı Keita istifa etti
Yan yatan minibüs mahalleyi karıştırdı! Sıkışanları kurtarmak için seferber oldular
Yan yatan minibüs mahalleyi karıştırdı! Sıkışanları kurtarmak için seferber oldular
Esnaf, beraber iş yaptığı arkadaşını borç yüzünden öldürdü
Esnaf, beraber iş yaptığı arkadaşını borç yüzünden öldürdü
'Nişan atma' tartışması silahlı kavgaya döndü: 1 ölü 5 yaralı
'Nişan atma' tartışması silahlı kavgaya döndü: 1 ölü 5 yaralı
Aile Danışmanlığı hizmetine e-Devlet üzerinden başvurular 13 bine ulaştı
Aile Danışmanlığı hizmetine e-Devlet üzerinden başvurular 13 bine ulaştı
Son Dakika: İletişim Başkanı Altun'dan muhalefete Biden tepkisi: Sizi bekledik
Son Dakika: İletişim Başkanı Altun'dan muhalefete Biden tepkisi: Sizi bekledik
Eda Taşpınar, oyuncu Çağrı Atakan ile aşk yaşamaya başladı
Eda Taşpınar, oyuncu Çağrı Atakan ile aşk yaşamaya başladı
Usta oyuncu Cüneyt Arkın, Kuruluş Osman'ın kadrosuna katıldı
Usta oyuncu Cüneyt Arkın, Kuruluş Osman'ın kadrosuna katıldı
Asıl tehlike evinizde! Vakaların yüzde 80'i koronavirüse evinde yakalandı
Asıl tehlike evinizde! Vakaların yüzde 80'i koronavirüse evinde yakalandı
Manisa'nın Salihli ilçesine meteor düştüğü iddia edildi
Manisa'nın Salihli ilçesine meteor düştüğü iddia edildi
Abant, Gölcük ve Yedigöller'e HES kodu ile girilecek
Abant, Gölcük ve Yedigöller'e HES kodu ile girilecek
İrem Derici ile eski sevgilisi Lider Şahin arasındaki polemik devam ediyor! Gazete kupürüyle yanıt verdi
İrem Derici ile eski sevgilisi Lider Şahin arasındaki polemik devam ediyor! Gazete kupürüyle yanıt verdi
Gaziantepli baklavacılardan Türk çıktığını açıklayan şarkıcı Halsey'e davet
Gaziantepli baklavacılardan Türk çıktığını açıklayan şarkıcı Halsey'e davet
Yunanistan Savunma Bakanı, Türk gemisine çarpan Yunan kaptanı tebrik etti
Yunanistan Savunma Bakanı, Türk gemisine çarpan Yunan kaptanı tebrik etti
Genç kızlara cinsel organını gösteren sapık, polislere 'beni öldürün' diye yalvardı
Genç kızlara cinsel organını gösteren sapık, polislere "beni öldürün" diye yalvardı
Belediye başkanının oğlu patpat kazasında hayatını kaybetti
Belediye başkanının oğlu patpat kazasında hayatını kaybetti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Joe Biden Ömer Çelik Meral Akşener Vladimir Putin Fahrettin Altun
Magazin Hümeyra Selami Şahin Acun Ilıcalı İbrahim Büyükak
Spor Arda Turan Mustafa Cengiz Malcolm Thomas Mecnun Otyakmaz Oğulcan Çağlayan
Daha Fazla Kaza Çocuk Karar Şiddet
Şu an buradasınız: MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt Meclis'teki makam odasından Devlet Bahçeli'nin fotoğrafını kaldırdı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.8.2020 09:13:44. #1.14#
title