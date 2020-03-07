MHP'den Başkan Şayir'e ziyaret

07.03.2020 15:19 | Son Güncelleme: 07.03.2020 15:19

MHP Kocaeli İl Başkanı Aydın ünlü ve MHP MKYK üyesi Erkan Azeri ile beraberindeki heyet, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir'e ziyarette bulundular.



Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, MHP Kocaeli İl Başkanı Aydın Ünlü, MHP MKYK üyesi Erkan Azeri, Türkav Bölge Başkanı Ozan Özocak ve Dilovası İlçe Başkanı Ali Osman Ayaz'ı makamında ağırladı.



Nazik ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getiren Başkan Şayir, yapılan çalışmalar hakkında konuklarına bilgiler verdi. Şayir, "Göreve başladığımız günden bu yana halkımızın ve ilçemizin geleceği için çalışıyoruz. Biz yola çıkarken sizlerle birlikte yola çıktık. Cumhur ittifakı ile ülkemizin ve ilçemizin geleceği için birlikte yol aldık. Bu yolda halkımızdan aldığımız emaneti en iyi şekilde hizmete dönüştürmeye çalışıyoruz" dedi.



Misafirperverliğinden dolayı Başkan Şayir'e teşekkür eden Ünlü, "Görüyoruz ki Dilovası'nın geçmişten bu yana önemli sorunları tek tek çözüme kavuşuyor. Cumhur İttifakının Belediye Başkanı bizim ortak değerimizdir. Sonuna kadar kendilerine sahip çıkacağız ve destek olacağız" diye konuştu. Ünlü, Başkan Şayir'e çalışmalarında başarılar diledi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA