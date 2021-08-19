MHP'den Başhekim Yavuzer'e hayırlı olsun ziyareti
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MHP'den Başhekim Yavuzer'e hayırlı olsun ziyareti

MHP'den Başhekim Yavuzer'e hayırlı olsun ziyareti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Van İl Başkanı Salih Güngöralp, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Kamil Yavuzer'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Van İl Başkanı Salih Güngöralp, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Kamil Yavuzer'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

MHP Van İl Başkanı Salih Güngöralp, Tuşba İlçe Başkanı Yahya Cancan ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Kamil Yavuzer'i ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Başhekim Yavuzer'e yeni görevinde başarılar dileyen Başkan Güngöralp, "Hocamız bölgemizin yetiştirdiği önemli değerlerden biri. İnşallah Van ve bölge halkımıza güzel hizmetlerde bulunacak. Kendisine başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Ziyaret nedeniyle mutlu olduğunu ifade eden Başhekim Yavuzer ise Başkan Güngöralp ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti. - VAN

MHP'den Başhekim Yavuzer'e hayırlı olsun ziyareti
MHP'den Başhekim Yavuzer'e hayırlı olsun ziyareti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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