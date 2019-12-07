MHP'den bakımevindeki yaşlılara ziyaret

07.12.2019 16:49 | Son Güncelleme: 07.12.2019 16:54

MHP Diyarbakır İl Başkanı Cihan Kayaalp ve beraberindeki heyet, bakımevindeki yaşlıları ziyaret etti.



MHP Diyarbakır İl Başkanı Kayaalp, beraberinde il ve ilçe teşkilatı üyeleri ile birlikte Yenişehir ilçesinde bulunan engelli bakımevini ziyaret etti. Bakımevi müdürü ve çalışanları ile beraber incelemelerde bulunan Başkan Kayaalp burada kalan hasta ve yaşlılara tek tek ilgilenip kendilerine karanfil verdi. Başkan Kayaalp, "Yaşlılarımız bizim atalarımızdır, dünyada her şeyden çok insan atasına önem vermelidir. Burada bulunan hasta ve yaşlı ana babalarımız hepimizin ana babasıdır. Bu ziyaretimizle gelip hayır dualarını almak istedik" dedi.



Bakımevindeki yaşlılar da Başkan Kayaalp ve beraberindekilere teşekkür etti. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA