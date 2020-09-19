MHP'de İvrindi ve Savaştepe ilçe kongreleri yapıldı
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MHP'de İvrindi ve Savaştepe ilçe kongreleri yapıldı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Balıkesir İl teşkilatı İvrindi ve Savaştepe'de kongrelerini yaptı.

MHP'de İvrindi ve Savaştepe ilçe kongreleri yapıldı
19.09.2020 18:25 | Son Güncelleme: 19.09.2020 18:29

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Balıkesir İl teşkilatı İvrindi ve Savaştepe'de kongrelerini yaptı. İvrindi MHP ilçede Özcan Akbaba, Savaştepe'de Kağan Çoban'ın ilçe başkanlıklarına seçildi.

Balıkesir MHP'de ilçe kongreleri yapılmaya devam ediyor. İvrindi'de yapılan kongre seçimlerinde Özcan Akbaba'nın başkanlığındaki liste seçimi kazandı. İvrindi'de yapılan seçimlere İvrindi Belediye Başkanı Yusuf Cengiz ve AK Parti İvrindi ilçe Başkanı ile birlikte MHP Balıkesir İl Başkan Ekrem Gökay Yüksel ve yönetim Kurulu üyeleri ila Ülkü Ocakları Başkanı Kazım Çalışkan ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

İvrindi İlçe seçiminden sonra Savaştepe Olağan Kongresini gerçekleşti. Seçime tek liste halinde girildi. Olağan seçimi Kağan Çoban başkanlığındaki liste kazandı. Savaştepe'de yapılan seçime Belediye Başkanı Turhan Şimşek ve AK Parti ilçe Başkanı ile MHP İl Başkanı Ekrem Gökay Yüksel ile Ülkü Ocakları Başkanı Kazım Çalışkan ile MHP'li üyeler yoğun katılımım gösterdi. Her 2 ilçe Olağan Kongresinde Mesafe, hijyen kurallarına ve Temizliğe önem veridi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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