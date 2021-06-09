MHP'de Bahçeli'ye muhalif isim için harekete geçildi! İstanbul Milletvekili Atilla Kaya'nın ihracı gündemde

Milliyetçi Hareket Partisi'nde, Genel Başkan Devlet Bahçeli'ye muhalif olarak bilinen İstanbul Milletvekili Atilla Kaya'nın ihracı için harekete geçildiği öğrenildi. MHP İstanbul İl Başkanlığı tarafından Kaya'nın ihracı imzaya açıldı. Üyelerin, ihraç talebiyle önlerine gelen dosyayı imzalamaları bekleniyor.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcılığı görevinden 2017 yılında istifa eden ve MHP'nin desteklediği Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi konusunda parti genel merkeziyle ters düştüğü belirtilen MHP İstanbul Milletvekili Atilla Kaya'nın ihracı gündemde.

KAYA'NIN İHRACI İÇİN DÜĞMEYE BASILDI

Sözcü'den İsmail Saymaz'ın haberine göre MHP, partinin Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye muhalif olan İstanbul Milletvekili Atilla Kaya'nın ihracı için düğmeye bastı.

Kaya'nın ihracının MHP İstanbul İl Başkanlığı tarafından imzaya açıldığı ve yönetim kurulu üyelerinin yüksek ihtimalle ihraç talebine olumlu karşılık vereceği kaydedildi.

ATİLLA KAYA KİMDİR?

15 Ağustos 1957 senesinde dünyaya gelen Atila Kaya aslen Karslıdır.

İlk, orta ve lise eğitimini Kars'ta tamamladı. Erzurum Atatürk Üniversitesi Eğitim Fakültesi matematik bölümünü bitirdi. 1997-2003 yılları arasında Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı genel başkanlığı yaptı. 2003- 2009 yılları arasında Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcılığını yapmıştır.

2009 yılında MHP İstanbul İl Başkanlığı seçimlerinde parti genel başkanı Devlet Bahçeli ile ters düşmüş ve görevinden istifa etmiştir. 2007, 2011 ve 2015 seçimlerinde İstanbul 3.Bölge MHP Milletvekili olarak seçilmiştir. Türkiye-Moğolistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu üyesidir.

Kaya, 2017 yılında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni getirmeyi hedefleyen Anayasa Değişikliği konusunda da MHP yönetimiyle ters düşerek, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcılığı'ndan istifa etti.