MHP Beypazarı İlçe Başkanlığı üyelik çalışması başlattı - Haberler
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MHP Beypazarı İlçe Başkanlığı üyelik çalışması başlattı

AA / Yaşar Tonbak - Haberler | Güncel
MHP Beypazarı İlçe Başkanlığı üyelik çalışması başlattı

MHP Beypazarı İlçe Başkanlığı, ilçe genelinde partilerine üyelik çalışması başlattı.

MHP Beypazarı İlçe Başkanlığı, ilçe genelinde partilerine üyelik çalışması başlattı.

MHP İl Başkan Yardımcısı Hayri Bulut, İlçe Başkanı Erdoğan Orhan'la bir araya gelerek çeşitli konularda istişarelerde bulundu, ardından partinin toplantı salonunda komisyon başkanlarıyla görüştü.

Bulut, üyelik başvurularında komisyon başkanlarına önemli görev düştüğünü belirterek, üyeliğe çok önem verdiklerini kaydetti.

Bulut, İlçe Başkanı Erdoğan Orhan ve il yönetim kurulu üyeleri Furkan Varlı, Adem Akın ve Murat Çoşkun. İlçe Başkanlığı önündeki stantta üyelik kayıtlarını başlattı.

MHP Beypazarı İlçe Başkanlığı üyelik çalışması başlattı

MHP Beypazarı İlçe Başkanlığı üyelik çalışması başlattı

MHP Beypazarı İlçe Başkanlığı üyelik çalışması başlattı

MHP Beypazarı İlçe Başkanlığı üyelik çalışması başlattı

AA / Yaşar Tonbak - Son Dakika Haberleri

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