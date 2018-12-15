Mhp, Aydın Büyükşehir Adayını Geri Çekti

MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan, bir süre önce büyükşehir belediye başkan adayı olarak ismini açıkladıkları Ümmet Akın'ın adaylığının, genel merkez tarafından, ittifak çalışmaları kapsamında geri çekildiğini açıkladı.

MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan, yazılı açıklama yaparak, bir süre önce Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak ismini açıkladıkları Ümmet Akın'ın adaylığının geri çekildiğini duyurdu. Pehlivan açıklamasında, şu ifadeleri kullandı:

"Milliyetçi Hareket Partisi olarak Aydın Büyükşehir adayını belirleyen ve açıklayan ilk parti olduk. İttifak görüşmelerinin askıya alındığı dönemde belirlediğimiz Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayımız, Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın'ı kamuoyuna tanıtmıştık. Ancak son gelişen 'Cumhur İttifakı' görüşmeleri çerçevesinde, MHP Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ümmet Akın'ın adaylığının geri çekildiği bilgisi İl Başkanlığımıza ulaşmıştır. MHP Aydın Büyükşehir Belediyesi için aday çıkarmayacaktır. MHP Genel Başkanı liderimiz Devlet Bahçeli Bey'in emrinde, Aydın ve hemşerilerimiz için ittifak hassasiyeti içinde çalışmalarımıza devam edeceğiz. Türkiye' ve büyük Türk Milleti için büyük önem arz eden 'Cumhur İttifakı'nın yarınlar için güçlü kılınması konusunda her dava arkadaşım; ülkücüye yakışır şuur içinde hareket etmektedir, etmeye de devam edecektir. Önce ülkem, sonra partim, ilkesi milliyetçi-ülkücü hareket için söylemden daha ötesi bir şuur halidir. Kutlu davamıza, partimize yakışır çalışmalarıyla hemşerilerimizin gönlünde taht kuran Ümmet Akın başkanımız ile nice zaferlere ulaşacağımıza olan inancımı da belirtmek istiyorum. İl başkanlığımız ve 17 ilçe teşkilatımızla 'Cumhur İttifakı'nın Aydın ilinde güçlü şekilde tecelli etmesi için çalışacağız. Cumhur İttifakı millet aklı ile Aydın kazansın. Aydınlı kıymetli hemşerilerim kazansın. Türk Milleti kazansın."

- Aydın