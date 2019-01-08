MHP Amasya Belediye Başkan Adayı Mehmet Sarı Açıklaması

MHP Amasya Belediye Başkan adayı Mehmet Sarı, "Oyların yüzde 50'sini alarak belediye başkanı seçileceğine inanıyorum." dedi.

Sarı, evinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Cumhur İttifakı'na özünde bağlı şekilde seçim çalışmalarını sürdüreceğini söyledi.

Seçim öncesinde Cumhur İttifakı'na zarar verebilecek dedikodulara ve fitne peşinde koşanlara fırsat verilmeyeceğinin altını çizen Sarı, şunları kaydetti:

"Bir seçim sürecindeyiz. Özellikle şunu arz etmek istiyorum, kimseyi yermiyorum, kimseye hakaret etmiyorum, kimsenin hakkında dedikodu yapılmasına müsaade etmiyorum. Biz kendi yapacağımızı anlatırız. Benden diğer siyasi parti temsilcileri hakkında asla kötü bir söz duyamazsınız. Beraber olduğum arkadaşlarımın hiçbirinin de yapmasına müsaade etmem. Huzurlu bir toplum, huzurlu bir kent, güler yüzlü insanlar... Birbirimize dargınlık yaparak güler yüzlü olma şansına sahip olamayız. Oyların yüzde 50'sini alarak belediye başkanı seçileceğine inanıyorum."

Sarı, yapmayı planladığı projeler hakkında da bilgi verdi.

Kaynak: AA