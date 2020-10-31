MHP Altınova'dan Oral'a ziyaret

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Yalova Altınova İlçe Başkanı Serkan Dikyar ve yeni yönetim kurulu üyeleri, Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral'ı ziyaret etti.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Yalova Altınova İlçe Başkanı Serkan Dikyar ve yeni yönetim kurulu üyeleri, Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral'ı ziyaret etti.

MHP Altınova İlçe Teşkilatı Olağan Genel Kurulu'nda güven tazeleyerek yeniden İlçe Başkanlığına seçilen Serkan Dikyar ve yeni ilçe teşkilatı yöneticileri, Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral'ı makamında ziyaret etti.

Kongre sonunda göreve gelen MHP Altınova İlçe Teşkilatı, Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral'ı makamında ziyaret etti. İlçe Başkanı Serkan Dikyar ve yönetiminin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Oral, "Kongrenin ardından göreve gelen tüm arkadaşları kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi.

Serkan Dikyar'ın başkanlığında oluşturulan MHP Altınova İlçe Yönetim Kurulunda; Sinan İlbeği, Serdar Yıldırım, Özkan Özdemir, İsmail Somuncu, Nuran Yıldız, Yaşar Kaya, Yunus Emre Kılıç, Oğuz Aydın, Kadir Duran, Selim Esen, Şerif Ünge, Mehmet Sancaktutan, Sadi Güney ve Adem Ecevit yer aldı. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı