MHP 13. Olağan Kurultayı'nda genel başkanlık seçimi için oy verme işlemi tamamlandı
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MHP 13. Olağan Kurultayı'nda genel başkanlık seçimi için oy verme işlemi tamamlandı

18.03.2021 12:51 | Son Güncelleme: 18.03.2021 13:17
MHP 13. Olağan Kurultayı'nda genel başkanlık seçimi için oy verme işlemi tamamlandı

MHP 13. Olağan Kurultayı'nda, genel başkanlık seçimi için oy verme işlemi tamamlandı.

MHP 13. Olağan Kurultayı'nda, genel başkanlık seçimi için oy verme işlemi tamamlandı.

Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilen MHP 13. Olağan Kurultayı'nda partinin kayıtlı 1200 üst kurul delegesi, kurulan 29 sandıkta Genel Başkanlık seçimi için oylarını kullandı.

İlçe Seçim Kurul yetkilileri oy kullanma işleminin saat 13.00'te bittiğini duyururken, oy sayım işlemine geçildi.

Kurultay'da Osmaniye Milletvekili Devlet Bahçeli genel başkanlık için tek aday gösterilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan

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