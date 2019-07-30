MGK Bildirisi'nde, NATO Antlaşması ile ikili anlaşmaların ruhuna uygun olarak, Türkiye'nin uluslararası hukuk ve ahde vefa ilkesi çerçevesinde taahhütlerine ve sorumluluklarına riayet ettiği, müttefiklerinden de aynı hassasiyeti beklediği ifade edildi.

Kaynak: AA