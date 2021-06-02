MGK'dan terörle mücadele vurgusu: Yurt içi ve sınır ötesindeki terör operasyonları kararlılıkla sürecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bir araya gelen MGK, sona erdi. MGK Bildirisi'nde, "Güney sınırlarımız boyunca terör örgütlerini etkisiz ve sınırlarımızı güvenli hale getirmeye yönelik harekatlar kesintisiz şekilde sürdürülecek" denildi.

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bir araya geldi. Kritik toplantı 5 saat sürdü.Toplantıda Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe operasyonları değerlendirildi. Ege, Kıbrıs ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler başta olmak üzere bölgesel ve ulusal güvenlik konuları ele alındı. Toplantının ardından yazılı basın açıklaması yayınlandı.

TERÖRLE MÜCADELE VURGUSU

MGK Bildirisi'nde, "Güney sınırlarımız boyunca terör örgütlerini etkisiz ve sınırlarımızı güvenli hale getirmeye yönelik harekatlar kesintisiz şekilde sürdürülecektir" ifadeleri yer aldı.

İSRAİL'İN SALDIRILARI KINANDI

MGK'nı açıklamasında yer alan ifadeler şöyle:

"İsrail'in Filistin topraklarını hukuksuz işgali ve sivil halkı kasten hedef alan insanlık dışı eylemleri şiddetle kınanmıştır.

Savaş suçu niteliğindeki İsrail saldırılarının tekrarlanmaması ve Filistin meselesine adil, kalıcı ve kapsamlı bir çözüm bulunması amacıyla uluslararası topluma, üzerine düşen mesuliyetin gereğini gecikmeksizin ve samimiyetle yerine getirme çağrısında bulunulmuştur.

Uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru müdafaa hakkımızı kullanacağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun