Mezuniyet yalanı ortaya çıkmasın diye ailesini öldüren genç, müebbet hapis cezası aldı

Kanada'da ailesine her gün "Okula gidiyorum" diye yalan söyleyerek tüm zamanını internette oyun oynayarak geçiren genç adam, oyun bağımlılığı yüzünden mezun olamayınca yalanı ortaya çıkmasın diye tüm aile fertlerini öldürdü. İki yıldır süren davada tutuklu yargılanan katil genç, müebbet hapis cezası aldı.

Kanada'da yaşayan Bangladeş asıllı 24 yaşındaki Menhaz Zaman, 2015 yılında mühendislik kazanmıştı. Her sabah bilgisayarı ile evden çıkan Menhaz, tüm zamanını internette oyun oynayarak geçirmesine rağmen ailesine okula gittiği yalanını söyledi. Derslerini tamamen bırakıp oyuna dalan genç adam, yalanının ortaya çıkmaması için mezuniyet törenine katılmak isteyen ailesini öldürdü.

CESETLERİN FOTOĞRAFLARINI OYUN ARKADAŞLARINA ATMIŞ

İlk önce annesinin ve büyükannesinin boğazını keserek öldüren Menhaz, ailesinin diğer fertlerini öldürmek için beklerken evde oyun oynamaya devam etti. Katil adam, geç saatlerde eve gelen babası ve kız kardeşini de gözünü kırpmadan öldürdü. İşlediği cinayetleri oyun arkadaşlarına haber veren Menhaz'ın, onları inandırmak için cesetlerin görüntülerini yolladığı ortaya çıktı.

"BİRİNCİ SINIFI BİLE BİTİREMEDİM"

İfadesinde ailesine okul ile ilgili yalan söylediğini ve daha birinci sınıfı bile bitiremediğini söyleyen katil genç, "Tüm zamanımı oyun oynayarak geçirdim. Ailem mezuniyetimi bekliyordu. Yalanım ortaya çıkmasın diye ailemi öldürdüm." dedi. 2019 yılından beri süren davada tutuklu yargılanan Menhaz'a mahkeme, müebbet hapis cezası verdi.