Mezopotamya'nın kadim ezgileri
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Mezopotamya'nın kadim ezgileri

Mezopotamya'nın kadim ezgileri
Hürriyet - Haberler | Magazin

Mezopotamya'nın tarihi izlerini barındıran türkülerinin yanı sıra Arapça eserlerin de yer aldığı albüm, Mehmet Fatih Yalçınkaya'nın kişisel Youtube kanalı ile birlikte tüm dijital müzik platformlarda önceki gün yerini aldı.

Mezopotamya'nın tarihi izlerini barındıran türkülerinin yanı sıra Arapça eserlerin de yer aldığı albüm, Mehmet Fatih Yalçınkaya'nın kişisel Youtube kanalı ile birlikte tüm dijital müzik platformlarda önceki gün yerini aldı.

 Aranjesi, klip yönetmenliği ve orkestra şefliğini Volkan Gümüşlü'nün üstlendiği albüm, klip çekimi dahil yaklaşık 200 kişilik bir ekip eşliğinde Maslak 42 Performans Sanatları Sahnesi'nde gerçekleşti.

Kaynak: Hürriyet

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