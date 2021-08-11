"Mezopotamya'nın incisi" Mardin'de açık havada sinema keyfi yaşanacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

"Mezopotamya'nın incisi" Mardin'de açık havada sinema keyfi yaşanacak

'Mezopotamya'nın incisi' Mardin'de açık havada sinema keyfi yaşanacak
Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar - Haberler | Güncel

Mardin'de atıl durumdaki Açık Hava Sineması, restore edilerek sinemaseverlerin hizmetine sunuluyor.

Mardin'de atıl durumdaki Açık Hava Sineması, restore edilerek sinemaseverlerin hizmetine sunuluyor.

Valilik ve Mardin Büyükşehir Belediyesi ekiplerince restorasyona başlanan sinemada bir ay sonra film gösterimi yapılması hedefleniyor.

Yaklaşık bin metrekare alan üzerine Mezopotamya Ovası'na karşı kurulu açık hava sinemasında modern oturma alanları ve peyzaj çalışması yapılacak. Araçları ile açık hava sinemasına gelen vatandaşlar için otopark alanı olacak.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Kasımiye Medresesi altında bulunan açık hava sinemasında yürütülen çalışmaları inceledi.???????

Demirtaş, atıl durumda bulunan sinemanın kısa sürede faaliyeti girmesi için proje hazırladıklarını söyledi.

İhalenin ardından iş tesliminin yapıldığını ve çalışmalara hızla başlandığını aktaran Demirtaş, şöyle konuştu:

"İnşallah, kısmet olursa bir ay içerisinde bu açık hava sinemasını bitireceğiz ve Mardinli hemşerilerimizin hizmetine sunacağız. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah burada eski günlerimizi tekrardan yad edeceğiz. İnşallah açık hava sinemasının başlamasıyla bir taraftan Mezopotamya Ovası'nı bir taraftan da sinema filmi seyredeceğiz."

Demirtaş, sadece sinema değil, açık hava etkinlikleri yapmayı da planladıklarını aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar

Mardin'deki canlı bombanın hedefinde polis varmış (2)
Mardin'deki canlı bombanın hedefinde polis varmış (2)
Mardin'de etkisiz hale getirilen canlı bombanın hedefinde Türk polisleri varmış
Mardin'de etkisiz hale getirilen canlı bombanın hedefinde Türk polisleri varmış
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Ümit Dündar Meral Akşener Mustafa Destici Adil Karaismailoğlu
Magazin Demet Akalın Murat Dalkılıç Süreyya Yalçın Mohammed Al Saloussi
Spor Ali Koç Muslera Rıza Kayaalp Burak Yılmaz Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
"Mezopotamya'nın incisi" Mardin'de açık havada sinema keyfi yaşanacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.8.2021 15:45:34. #1.16#

title