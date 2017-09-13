Mezitli Kent Konseyi Başkanı Aktaş Açıklaması

Mezitli Kent Konseyi Başkanı Erkan Aktaş, Mezitli Belediyesi ile yaşadıkları sorunlardan dolayı seçimli olağanüstü genel kurula gitme kararı aldıklarını bildirdi.



Başkan Aktaş, yaptığı yazılı açıklamada, Mezitli Belediyesi ile yaşanan sorunların Viranşehir sahilinde yapılan çalışmalardan kaynaklandığını ifade ederek, seçimli olağanüstü genel kurula gitme kararı aldıklarını aktardı.



Sunulan raporlara rağmen belediyenin sahilde hizmet sunma noktasında yetersiz kaldığını savunan Aktaş, şunları kaydetti:



"Muhtarlardan imza toplayıp konsey yönetimi değiştirilmeye çalışıldı. Bu haksız bir çaba idi. Konsey olarak yaptığımız çalışmalar ortada. Muhtarlardan biri beni arayıp durumu arz etti. Çok üzüldüm. 23 Eylül'de seçimli olağanüstü genel kurula gideceğiz. Seçimde aday olmamayı düşünüyorum. Ben bu girişimi emeğimize haksızlık olarak düşünüyorum. Belediye yetkilileri konseye karşı haksız bir tavır sergiledi."



Aktaş, belediye tarafından sahil çalışmalarında gereken yeterli özenin gösterilmediğini ve esnafların da bu durumdan olumsuz etkilendiğini de iddia etti.