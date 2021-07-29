Mezitli'de "Yaz Etkinlikleri" başladı
Mersin'in Mezitli ilçesindeki Mutlu Yaşam Köyü Uluslararası Gençlik Deneyim ve Gönüllülük Merkezi'nde "Yaz Etkinlikleri" başladı.
Mersin'in Mezitli ilçesindeki Mutlu Yaşam Köyü Uluslararası Gençlik Deneyim ve Gönüllülük Merkezi'nde "Yaz Etkinlikleri" başladı.
Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediyeye bağlı merkezde 6 hafta boyunca sürecek etkinliklere, Türkiye'nin yanı sıra farklı ülkelerden 15 çocuk katıldı.
Çocukların farklı dilleri öğrenebilecekleri kampta, spor ve meditasyon gibi çeşitli etkinlikler düzenleniyor.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, kampa gelen yabancılara Türk kültürünü tanıtmayı hedeflediklerini belirtti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Gül Meltem Temiz