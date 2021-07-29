Mezitli'de "Yaz Etkinlikleri" başladı
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Mezitli'de "Yaz Etkinlikleri" başladı

Mezitli'de 'Yaz Etkinlikleri' başladı
Anadolu Ajansı / Gül Meltem Temiz - Haberler | Güncel

Mersin'in Mezitli ilçesindeki Mutlu Yaşam Köyü Uluslararası Gençlik Deneyim ve Gönüllülük Merkezi'nde "Yaz Etkinlikleri" başladı.

Mersin'in Mezitli ilçesindeki Mutlu Yaşam Köyü Uluslararası Gençlik Deneyim ve Gönüllülük Merkezi'nde "Yaz Etkinlikleri" başladı.

Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediyeye bağlı merkezde 6 hafta boyunca sürecek etkinliklere, Türkiye'nin yanı sıra farklı ülkelerden 15 çocuk katıldı.

Çocukların farklı dilleri öğrenebilecekleri kampta, spor ve meditasyon gibi çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, kampa gelen yabancılara Türk kültürünü tanıtmayı hedeflediklerini belirtti.

Mezitli'de 'Yaz Etkinlikleri' başladı
Mezitli'de 'Yaz Etkinlikleri' başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gül Meltem Temiz

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