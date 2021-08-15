Mezitli Belediyesinin misafir öğrencileri Tarsus'u gezdi
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Mezitli Belediyesinin misafir öğrencileri Tarsus'u gezdi

Mezitli Belediyesinin misafir öğrencileri Tarsus'u gezdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Her yıl olduğu gibi Mezitli'ye konuk olarak gelen farklı kıtalar ve milletlerden gençler, Tarsus'u gezdi.

Her yıl olduğu gibi Mezitli'ye konuk olarak gelen farklı kıtalar ve milletlerden gençler, Tarsus'u gezdi.

10-15 yaşları arasındaki gençler, Litvanya, Kazakistan, Kolombiya, Ukrayna, Sırbistan, Rusya, Portekiz gibi farklı ülkelerden gelen 15 katılımcının yanı sıra 6 Mezitlili Türk gönüllü gencin yer aldığı kafile, Tarsus'ta, Saint Poul Kilisesi, Bedesten Çarşısı, Tarsus Müzesi, Nusret Mayın Gemisi, Tarsus Şelalesi gibi yerleri gezdi. Öğrenciler, merak ettikleri yerler hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Mezitli'de misafir olarak bulunan öğrencileri Mezitli'nin güzelliklerini gösterirken aynı zamanda Mersin'in farklı ilçelerinde bulunan tarihi ve doğal değerleri de tanımalarını istediklerini belirten Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, "Farklı kültür ve inançtan gençlerin bir araya gelerek eğitim almasını ve aynı zamanda kaynaşmasını hedefledik. Aralarında, çok güzel dostluklar, ömür boyu unutulmayacak bağlar kuruluyor. Aynı zamanda gençlerimizin birer gönüllü tanıtım elçisi olması amacıyla kentimizin tarihi ve doğal güzelliklerini ve değerlerini gezdirerek tanımalarını sağlıyoruz. Sadece Mezitli'de değil farklı ilçelerde de gezerek tüm Mersin'in güzelliklerini görmeleri amacıyla bir Tarsus ziyareti yapmalarını sağladık. İnanıyorum ki, gittikleri ülkelerde gördüklerini, yaşadıklarını anlatacak ve kentimizin tanıtımına büyük katkı sunacaklar. Daha önce de tanık olduğumuz gibi ilerleyen süreçte yine Mezitli'ye gelmek isteyecekler" dedi.

Tarhan, tarih ve kültür gezilerinin önümüzdeki günlerde de devam edeceği bilgisini verdi. - MERSİN

Mezitli Belediyesinin misafir öğrencileri Tarsus'u gezdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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