Mezitli Belediyesinden taşınmaz alım satımında büyük kolaylık

Mezitli Belediyesi, vatandaşların işlemlerini kolaylaştırmak amacıyla Mezitli Tapu Müdürlüğü ile protokol imzaladı.

Mezitli Belediyesi, vatandaşların işlemlerini kolaylaştırmak amacıyla Mezitli Tapu Müdürlüğü ile protokol imzaladı. Protokolle ev alım satımı yapacak olan vatandaşlar belediyeye gitmeden 'Rayiç Bedel Evrakını' Tapu Müdürlüğünden alabilecek. Uygulamadan yararlanabilmek için tek şart ise taşınmaz üzerinde borç bulunmaması.

Teknolojik gelişmeleri vatandaşların işlemlerinin kolaylaşması amacıyla kullanmaya devam eden yeni bir uygulamayı faaliyete geçirdi. Mezitli Belediyesinin, Mezitli Tapu Müdürlüğü ile imzaladığı protokol uyarınca ev alım satımı yapacak olan vatandaşlar belediyeye gitmeden tek merkezden işlemlerini gerçekleştirebilecek. Vatandaşların bu hizmetten yararlanabilmesi için, taşınmaz üzerinde hiçbir borcu olmaması şartı bulunuyor. Borcu olmayan vatandaşlar, Mezitli Belediyesine gitmeden 'Rayiç Bedel Evrakını' Tapu Müdürlüğünden alabilecek.

Mezitli Belediyesi ve Mezitli İlçe Tapu Müdürlüğü birimlerindeki iş yükünü azaltmayı amaçlayan ve üç yıl sürecek olan protokol, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Tapu ve Kadastro 12. Bölge Müdürü Tamer Taşkıran ve Mezitli Tapu Müdürü Halil Ak arasında imzalandı.

İmza töreninde konuşan Başkan Tarhan, protokol ile vatandaşın işlemlerini kolaylaştırırken, belediye birimlerinin de işlem yükünü azaltmayı hedeflediklerini dile getirdi. Mezitli'nin en hızlı büyüyen kentlerden birisi olduğuna dikkat çeken Tarhan, "Teknolojinin tüm kaynaklarını vatandaşlarımızın işlemlerinin kolaylaşması adına kullanmaya devam ediyoruz. Mezitli Belediyesi olarak hızlı büyüyen kent içerisinde yoğunlaşmanın bir noktada olmasının önüne geçmek amacıyla Atatürk Mahallemizde yeni bir kent merkezi oluşturmak için harekete geçtik. Öncelikle Mezitli Belediyesi hizmet binamızı bu noktaya taşıdık. Belediye binasının yanında Mezitli Kaymakamlığı için yer tahsisi yaparak vatandaşların işlemlerini zaman ve ekonomik kaybı olmadan tek merkezden yapabilmelerine olanak sağladık. Kısa bir sürede kaymakamlık binası da tamamlanarak bölgeyi kentin yeni merkezlerinden birisi haline getirdik. Şimdi de Mezitli Tapu Müdürlüğü ile yaptığımız protokol uyarınca ev alım satımı yapacak vatandaşlarımız eğer borçları bulunmuyorsa belediyemize gelmeden işlemlerini gerçekleştirebilecekler. Bu, vatandaşlarımız açsından büyük kolaylık sağlamasının yanında gerek tapu müdürlüğü gerekse belediyemizin iş yükünün de önemli ölçüde hafiflemesine imkan sağlayacak. Daha önce elden alınarak Tapu Müdürlüğüne sunulan Rayiç Bedel Belgesine, hiçbir güvenlik açığına izin vermeyecek ölçüde direkt Tapu Müdürlüğü personeli tarafından ulaşılabilecek" dedi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı