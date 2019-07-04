Mezitli Belediyesi'nden misafirlere otomatik çay kahve servisi

Mezitli Belediyesi yeni hizmet binasında otomatik çay-kahve makinası ile vatandaşlara çay, kahve, sıcak çikolata, bitki çayı gibi içecekleri ücretsiz olarak sunuyor.

Mezitli Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, belediye binasında, Türkiye'de ev ve iş hayatının vazgeçilmezi olan çay-kahve ikramında bulunuluyor. İş ve ziyaret nedeniyle belediyeye gelen misafirler her kata yerleştirilen içecek otomatlarından sıcak içecekleri ücretsiz olarak içebiliyorlar.

Yeni binada hizmet vermeye başlanılmasının ardından vatandaşların işlemlerini kolaylaştırılması açısından gereken tedbirleri aldıklarını ifade eden Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, "Vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunmak için gayret ediyoruz. Bununla birlikte aldıkları hizmetin kaliteli olmasına da önem veriyoruz. Belediyemize iş ya da ziyaret için gelen vatandaşımıza ikram sunarken temizliği ve tasarrufu da dikkate alarak otomatları her kata yerleştirdik. Hem personelimiz hem de gelen misafirlerimiz hijyenik olarak güvenle bu sıcak içecekleri tüketebiliyorlar. Olumlu geri dönüşler ve sağladığımız tasarruf bizleri mutlu etti" dedi.

Çay, kahve, sıcak çikolata, bitki çayı gibi çok sayıda seçenek arasından dilediğini seçen vatandaşlar, uygulamadan son derece memnun kaldı. Hem çeşit çokluğundan hem de ulaşılırlık açısından büyük avantajı bulunduğunu ifade eden vatandaşlar, "Hizmetlerinden son derece memnun kaldığımız belediyemiz, hayata geçirdiği bu yenilikle de çok isabetli bir karar vermiştir. Çayın sertliğini açıklığını, kahve türlerini, şekerin oranını çok rahat şekilde ayarlayabiliyoruz. Başkanımıza çok teşekkür ederiz" dediler. - MERSİN

Kaynak: İHA