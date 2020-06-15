Mezarlıkta görüntülenen üçgen başlı yılan, büyük korku yarattı Konya'da bir mezarlıkta ortaya çıkan üçgen başlı engerek yılanı, fotoğrafını çeken kişiye korku dolu anlar yaşattı.

Konya'da Türkiye'nin en zehirli yılanlarından biri olarak üçgen başlı engerek yılanı görüldü. Yılanı gördükten sonra fotoğraflayan Rafet Yalçınkaya, "Bir anda panik olduk değişik bir yılandı. Korku ile ancak bir fotoğrafını çekebildik" dedi.

Akşam Gazetesi'nde yer alan habere göre, Seydişehir ilçesine bağlı İnce Mahallesi mezarlığına giden Rafet Yalçınkaya, daha önce hiç görmediği üçgen başlı yılanı fark etti. Yılanı gördükten sonra fotoğraflayan Rafet Yalçınkaya mezarlık ziyaretini bitirdikten sonra geri döndü.

MEZARLIKTA SÜZÜLÜP GÖZDEN KAYBOLDU

Yaptığı incelemede yılanın Türkiye'nin en zehirli yılanlarından biri olan üçgen başıyla dikkat çeken Wagner Engereği olduğunu öğrendi. Yalçınkaya yolun kenarında yılanı fark ettiğini söyleyerek, "Bir anda panik olduk. Değişik bir yılandı. Korku ile ancak bir fotoğrafını çekebildik. Sonrasında ise yılan mezarlığın içerisine doğru gözden kayboldu" dedi.

WAGNER ENGEREĞİ NEDİR?

Wagner Engereği (Vipera wagneri), engerekgiller (Viperidae) familyasından sırt bölgesi genel olarak kül renginde ya da grimsi kahverengi olan bir engerek türünde bir yılandır. Sırtta, baştan kuyruğa kadar iç sarımsı ya da tuğla renginde olan büyük benekler bulunur. Bu benekler bazen birleşip baklava desenli, dalgalı ya da zikzaklı bir şerit oluşturur. Vücudun yan taraflarında da bir benek sırası bulunur. Başın üzerinde küçük siyah benekler ve arka kısmından yanlara doğru sarkan iki büyük siyah benek bulunur. Siyah renkli şakak bandı da açıkça görülür. Karın bölgesi sarımsı beyaz ve üzerinde küçük siyah noktalar bulunur. Genel olarak küçük kemiriciler, diğer yılanlar, kertenkeleler ve kuşlarla beslenirler. Kemiricilerle beslendikleri için yararlıdırlar. Boyları ortalama 50-80 cm kadar olur. Dağlarda, ormansız ve taşlık olan, az bitkili yerlerde yaşarlar. Yüksekliği bin 200-2 bin metre arasında olan yerlerde bulunabilirler. Özellikle Kars'ta habitatın uygun olduğu alanlarda dağılım gösterirler.