Mezarlıklara zarar verip Türk bayraklarını söken şahsa mahkeme acımadı
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Mezarlıklara zarar verip Türk bayraklarını söken şahsa mahkeme acımadı

25.12.2020 14:56 | Son Güncelleme: 25.12.2020 15:21
Mezarlıklara zarar verip Türk bayraklarını söken şahsa mahkeme acımadı

Antalya'da mezarlıklara zarar veren ve şehit mezarlarındaki Türk bayraklarını söken şüpheli tutuklandı. Şüpheli ifadesinde, moralinin bozuk olduğunu bu sebeple mezarlara zarar verdiğini ve şehit mezarlarında bulunan 2-3 adet Türk bayrağını direklerden sökerek aldığını söyledi.

22 Aralık günü saat 10.00 sıralarında Döşemealtı ilçesi Bahçeyaka Mahallesi Yeniköy Mezarlığında mezarlara zarar verildi. Bunun üzerine polis tarafından çalışma başlatıldı.

25 MEZARI TAHRİP ETTİ

25 adet mezarın mezar taşlarının kırıldığı, tahrip edildiğinin görülmesi üzerine, Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ile koordineli yapılan çalışmalar sonucunda daha önceden de "İbadethane ve Mezarlıklara Zarar Verme" suçundan hakkında adli işlem yapılan A.Y. yakalanarak gözaltına alındı.

Mezarlıklara zarar verip Türk bayraklarını söken şahsa mahkeme acımadı

MORALİNİN BOZUK OLDUĞUNU SÖYLEDİ

A.Y. alınan ifadesinde, moralinin bozuk olduğunu bu sebeple mezarlara zarar verdiğini ve şehit mezarlarında bulunan 2-3 adet Türk Bayrağını direklerden sökerek aldığını, nereye attığını bilmediğini söyledi.

Mezarlıklara zarar verip Türk bayraklarını söken şahsa mahkeme acımadı

TUTUKLANDI

A.Y. cumhuriyet savcısının talimatıyla "Mezarlıklara Zarar Verme", "Açıktan Hırsızlık", "2893 Sayılı Türk Bayrağı Kanunu'na Muhalefet Etmek" suçlarından hakkında yapılan işlemlerin ardından sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Mezarlıklara zarar verip Türk bayraklarını söken şahsa mahkeme acımadı
Mezarlıklara zarar verip Türk bayraklarını söken şahsa mahkeme acımadı
Mezarlıklara zarar verip Türk bayraklarını söken şahsa mahkeme acımadı
Mezarlıklara zarar verip Türk bayraklarını söken şahsa mahkeme acımadı
Mezarlıklara zarar verip Türk bayraklarını söken şahsa mahkeme acımadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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