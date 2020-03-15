Mezarlıklar ve şehitliklere özel bakım
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Adana Büyükşehir Belediyesi, Ahmet Adıgüzel, Adana, Güncel

Mezarlıklar ve şehitliklere özel bakım

Adana Büyükşehir Belediyesi, görev alanında bulunan 1800 mezarlığın günlük bakımlarının yanında düzenlemesini de yapıyor.

15.03.2020 10:52 | Son Güncelleme: 15.03.2020 10:53
Mezarlıklar ve şehitliklere özel bakım

Adana Büyükşehir Belediyesi, görev alanında bulunan 1800 mezarlığın günlük bakımlarının yanında düzenlemesini de yapıyor.


Yeni yasanın ardından, kırsaldaki ilçe ve köy mezarlıklarıyla ilgili sorumluluğu da üstlenen Adana Büyükşehir Belediyesi, 1800 mezarlığın bakım, onarım ve düzenlemesini gerçekleştiriyor.


Mezarlıklar Daire Başkanlığı'na bağlı 465 personel ile hizmet verilirken, gerektiğinde Büyükşehir bünyesindeki bazı daire başkanlıklarında da destek alınıyor. Ayrıca 28 adet cenaze nakil aracı ile 24 saat hizmet veriyor.


Adana Asri Mezarlık ile Buruk Mezarlığı'nda bulunan şehitliklerde ise her hafta cuma namazı öncesi Kur'an-ı Kerim okutuluyor. Şehitlerin kabirlerini düzenli olarak ziyaret eden şehit yakınları ve vatandaşlar hem Kur'an-ı Kerim okunmasından, hem de başta şehitlik olmak üzere bakımların aralıksız ve düzenli yapılmasından dolayı memnuniyetlerini dile getiriyor.


Mezarlıklar Daire Başkanı Dr. Ahmet Adıgüzel, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın talimatları doğrultusunda, vatandaşların mezarlık ziyaretlerini ve taziyelerini daha uygun koşullarda yapabilmeleri için, görev alanındaki mezarlıklarda, personelin tamamı ile yoğun şekilde çalıştıklarını söyledi.


Oluşturdukları "Usta Eller" ekibinden de bahseden Dr. Ahmet Adıgüzel, "Daire başkanlığımıza bağlı 1800 mezarlıkta 465 personelimiz ile vatandaşlara acı zamanlarında hizmet sunma gayretindeyiz. Bu anlamda sorumluluk alanımızın geniş olmasından kaynaklı muhtarlarımız ile koordineli çalışıyoruz. Adana Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Daire Başkanlığımıza bağlı çalışkan ve özverili 'Usta Eller' ekibimiz, muhtarlarımızın talepleri doğrultusunda hizmet veriyor. Demokrasimizin temel taşı ve halkımızın güzide temsilcileri sevgili muhtarlarımızla tam bir dayanışma ve kesintisiz bir iletişim içinde olacağımızın, her daim onların hizmetinde olduğumuzun bilinmesini isterim" dedi.


18 Mart öncesi yoğun çalışma


Dr. Ahmet Adıgüzel şöyle devam etti:


"18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'müz yaklaşırken; Merkez Asri Mezarlığımızdaki Garnizon Şehitliğimizin, Buruk Mezarlığımızdaki Şehitliğimizin ve Adana Emniyet Müdürlüğü Polis Şehitliğimizin bakım ve temizlik çalışmalarını tamamladık. Adana Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Daire Başkanlığı olarak; 'Vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır' bilinciyle hız kesmeden çalışmalarımıza devam edeceğiz . Yine Daire Başkanlığı olarak; her hafta cuma günleri hocalarımızın eşliğinde Merkez Asri ve Buruk Mezarlık Şehitliklerimizdeki şehitlerimizin aziz ruhları için Kur'an- Kerim okutuyoruz. Bu toprakları bizlere kutsal vatan kılan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm aziz şehitlerimiz ve vefat eden gazilerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyorum." - ADANA

Kaynak: İHA

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