Mezarlıklar serbest mi? 2021 Bayramda mezarlıklara gitmek serbest mi? İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama!
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Mezarlıklar serbest mi? 2021 Bayramda mezarlıklara gitmek serbest mi? İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama!

Mezarlıklar serbest mi? 2021 Bayramda mezarlıklara gitmek serbest mi? İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama!
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Ramazan Bayramının gelişi ile birlikte mezarlık ziyaretleri de gündeme geldi. İçinde bulunduğumuz tam kapanmadan dolayı vatandaş, mezarlıklara gitmenin serbest olup olmadığını araştırmaya başladı. İçişleri Bakanlığı konuya ilişkin yeni bir genelge yayınladı. Vatandaşın kafasındaki soru işaretini giderecek genelge detayları haberimizde. Peki, Mezarlıklar serbest mi? 2021 Bayramda mezarlıklara gitmek serbest mi? Konuya ilişkin detayları haberimizde bulabilirsiniz.

Ramazan Bayramının gelişi ile birlikte mezarlık ziyaretleri de gündeme geldi. İçinde bulunduğumuz tam kapanmadan dolayı vatandaş, mezarlıklara gitmenin serbest olup olmadığını araştırmaya başladı. İçişleri Bakanlığı konuya ilişkin yeni bir genelge yayınladı. Vatandaşın kafasındaki soru işaretini giderecek genelge detayları haberimizde. Peki, Mezarlıklar serbest mi? 2021 Bayramda mezarlıklara gitmek serbest mi? Konuya ilişkin detayları haberimizde bulabilirsiniz.

2021 BAYRAMDA MEZARLIKLARA GİTMEK SERBEST Mİ?

Tam kapanma uygulaması kapsamına giren Ramazan Bayramı'nda vatandaşın merak ettiği konu mezarlık ziyaretlerinin olup olmayacağı idi. Konuya ilişkin sorunun cevabını İçişleri Bakanlığı yanıtladı.

İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı "Şehit Ailelerimizin Kabristan Ziyaretleri Genelgesi" ne göre;

Genelgede, "ülkemizin bütünlüğü" ve "milletimizin birliği" için canlarını feda ederek şehadet şerbetini içen Aziz Şehitlerimizin Aileleri için dini bayramlar vesilesiyle gerçekleştirdikleri Şehitlik ziyaretlerinin özel zamanlar olduğu belirtildi.

Devlet olmanın temel sorumluluğu Şehit Ailelerimizin bu haklı taleplerine, salgınla mücadele tedbirlerini de göz önünde bulundurarak karşılık vermek ve onların gönül rahatlığıyla Şehitleriyle buluşmalarını sağlamak olduğu ifade edilen genelgede, şu hususlar belirtildi:

Şehit Ailelerimiz, Arefe ile Ramazan Bayramı'nın birinci gününde Şehitlik ziyaretleri açısından sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak.

Bayram öncesinde Valilik/Kaymakamlıklar tarafından ilgili kurumlarla koordineli şekilde tüm Şehit Mezarlarının bakım/onarım çalışmaları ile temizlik işleri tamamlanacak.

Şehit Ailelerimiz kabristan ziyaretlerine kendi istek ve imkanları doğrultusunda belirtilen günlerde diledikleri zamanda gidebilecek.

Vali ve Kaymakamların koordinasyonunda İl/İlçe Emniyet Müdürlükleri veya Jandarma Komutanlıkları tarafından illerinde/ilçelerinde bulunan Şehit Ailelerimiz ile önceden irtibat sağlanacak ve gerekli durumlarda Şehit Ailelerimizin kabristan ziyaretleri için ulaşım aracı ve refakatçi personel görevlendirmesi yapılacak.

Din görevlilerince Şehitliklerde dua okunması için Valilik/Kaymakamlıklar tarafından İl/İlçe Müftülükleri ile gerekli koordinasyon sağlanacak.

Şehit Ailelerimizin, Şehitlik ziyaretlerinin huzur içerisinde gerçekleştirilebilmesi için Vali ve Kaymakamlar ile kolluk birimlerince gerekli hassasiyet gösterilecek.

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