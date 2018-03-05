Mezarlığa Dadanan Sarhoşlar Köylüyü Canından Bezdirdi

Sivas merkeze bağlı Dört Eylül köyünde köy mezarlığını alkol almak için mesken tutanlar, köy sakinlerini canından bezdirdi

Merkeze 2 kilometre uzaklıkta bulunan Dört Eylül köyü sakinlerinin başı, köy mezarlığını mesken tutan alkoliklerle dertte. Gizlice alkol alanlar şehir merkezine 2 kilo metre mesafedeki köy mezarlığına gidiyor. Mezarlık içerisinde alkol alanlar alkol şişelerini mezarlığın içerisine bırakıyor. Çaresiz köy sakinleri ise duydukları manevi rahatsızlıktan dolayı, alkoliklerin bıraktığı artıkları kendileri toplamak zorunda kalıyor. Köy sakinleri ayrıca güvenlik kaygısı da taşıyor.

Dört Eylül köyü muhtarı Ali Pek, yaşadıkları sıkıntılar dolayı dinen ve vicdanen rahatsızlık duyduklarını belirtip güvenlik kuvvetlerinden destek isteyerek,"Biz Türk milleti olarak Müslüman olduğumuz için mezarlıklarımıza gayet önem ve değer veriyoruz. Bir insan utanmadan, sıkılmadan bu mezarlık kenarında içki içebiliyor fuhuş yapıyor. Bu bizim hem dini duygularımıza hem de milli duygularımıza ters düşüyor. Biz burada köylü olarak bu kişilere müdahale edince suçlu duruma düşüyoruz. Valimizden bu konuya el atmasını istiyoruz. Bu durum bizi rahatsız ediyor. Bazen evlerden görülebilecek yerlerde idrarlarını yapıyorlar. Müdahale ettiğimiz zaman sarhoştuk diyorlar. Burada fuhuş yapanlarda oluyor" dedi.

"Ölülere saygıları yok"

Köy sakinlerinden Yusuf Pek ise "Burası bizim mezarlığımız insanlar buraya geliyor. Alkol alıyorlar, fuhuş yapıyorlar, mezarlıklarımızın içinde ölülerimize hiçbir şekilde saygı göstermiyorlar. Burada 10- 20 metre ileride çocuklarımız, eşlerimiz var, onlarda bu çirkin işleri bu pisliği görüyorlar. Biz bir şey yapamıyoruz. Büyüklerimizden buna bir çözüm bulmalarını istiyoruz. Tahta mezar kitabelerini mangal yakmak için yerinden çıkarıyorlar ve mangal yakmak için kullanıyorlar. Bu tahtayı da sökmüşler ama kullanmadan gitmişler" ifadelerini kullandı. - SİVAS