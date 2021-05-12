- Mezar ziyaretleri yasak olunca dualar duvar arkasından edildi

- Mezar ziyaretleri yasak olunca dualar duvar arkasından edildi Korona virüs tedbirleri kapsamında Arefe günü mezarlık ziyaretlerine kısıtlama getirildi.

- Mezar ziyaretleri yasak olunca dualar duvar arkasından edildi

ÇORUM - Korona virüs tedbirleri kapsamında Arefe günü mezarlık ziyaretlerine kısıtlama getirildi. Tam kapanma kapsamında dışarı çıkması yasak olmasına rağmen ziyaret yapan bazı vatandaşlar ise dualarını mezarlık dışından yaptı.

Bayramda şehit aileleri hariç mezar ziyaretleri yapılmıyor. İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 81 il valiliğine "Şehit Ailelerinin Kabristan Ziyaretleri" konulu genelge gönderildi. Bu kapsamda Çorum'da da mezarlıklar ziyarete kapatıldı. Ulu Mezarlığın duvarına "Korona virüs tedbirleri kapsamında şehit yakınları dışında mezar ziyaretleri genelge ile kapatılmıştır" yazısı asılırken, polis de bölgede güvenlik önlemi aldı.

Kısıtlama ve uyarılara rağmen vatandaşlar Ulu Mezarlığa gelerek kabir ziyareti yapmak istedi. Yasak nedeniyle mezarlığa alınmayan vatandaşlar bahçe duvarının arkasından Kur'an okuyarak dua etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMED MUTTALİP YALÇIN