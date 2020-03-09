Meyve yetiştiriciliği ve budama eğitimi Tarım ve Orman İl Müdürlüğü teknik personeli, tarım danışmanları ve eğiticilerine meyve yetiştiriciliği ve budama eğitimi verildi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü teknik personeli, tarım danışmanları ve eğiticilerine meyve yetiştiriciliği ve budama eğitimi verildi.



Adıyaman'da son yıllarda meyvecilik alanlarının ve özellikle badem yetiştirilen alanların artması üzerine üreticiler budama konusunda yoğun talep alan Tarım ve Orman Müdürlüğü, bu talepler, il/ilçe müdürlüğü teknik personeli, tarım danışmanları ve eğiticilerin eğitiminin önemini ortaya çıktı. buna istinaden Tarım ve Orman Müdürlüğümü ile Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi arasında yapılan yazışmalar neticesinde meyve yetiştiriciliği ve budama eğitimi düzenlendi.



Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Bekir Erol Ak ve Doç. Dr. Ali İkinci'nin Tarım ve Orman Müdürlüğü konferans salonunda teorik bilgiler vermesiyle başlayan eğitim, merkez Uludam köyünde bulunan kapama badem bahçesinde yapılan budama -pratik- eğitimi ile devam etti.



Eğitimde İl Müdürü Adil Alan, İl Müdür Yardımcıları Mahmut Nedim Baybatmaz ve Nihat Yılmaz, şube müdürleri, Araştırma Enstitüsü Müdürü Ali Türker Yener, Enstitü Müdür Yardımcısı Atilla Öztokmak ve enstitü personeli, merkez ve ilçe ziraat odası başkanları ve bünyelerindeki tarım danışmaları ile serbest tarım danışmanlarının katıldığı eğitime çok sayıda il/ilçe kurum personeli ve konu uzmanları katıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA