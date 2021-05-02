Meydana boş bulan esnaf, top oynayarak eğlendi

Meydana boş bulan esnaf, top oynayarak eğlendi Tokat'ta iki esnaf, tam kapanmada ıssız kalan kaldırımda top oynayarak eğlendi.

Meydana boş bulan esnaf, top oynayarak eğlendi

TOKAT - Tokat'ta iki esnaf, tam kapanmada ıssız kalan kaldırımda top oynayarak eğlendi.

Türkiye genelinde 'Tam Kapanma' yasağı uygulanması ile birlikte cadde ve sokaklar ıssız kaldı. Bakkal, kasap ve fırın gibi esnaflardan bazıları ise işlerinin azalması sonucu top oynamaya karar verdi. Komşu iki esnafın iş yerlerinin önünde top oynaması kameralara yansıdı. Esnaflardan Mesut Kahraman, Tokatlıların tam kapanmaya uyarak dışarı çıkmadığı için sokak ve caddelerin boş kaldığını kaydetti. Caddelerin boş olmasını fırsat bilerek top oynadıklarını belirten Kahraman, bu şekilde zaman geçirdiklerini söyledi. Bir işyerinde çalışan Necati Güzel ise zaman geçmeyince top oynamak istediklerini ifade ederek, "Etraf bomboş, gelen giden olmadığı için bizde vaktimizi değerlendirmek istedik. Yapacak fazla bir şey olmadığı için biraz eğlenmek istedik" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / NURHAN İÇMEZ