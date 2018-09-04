Mevsimlik Tarım İşçilerinin Çocuklarının Ağır Yükü - Samsun

YAŞAR KARAMAN - Karadeniz'e fındık tarlalarında çalışmak için Güneydoğu Anadolu'dan gelen mevsimlik tarım işçilerinin çocukları, yaşıtlarının aksine yaz tatilinde ailelerinin zorlu yaşam koşullarının yükünü çekiyor.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde fındık hasadı sürerken, bölgeye aileleriyle gelen mevsimlik işçiler dere kenarlarına kurdukları derme çatma çadırlarda yaşamını sürdürüyor.

Kadınlar, taşıdıkları suyla, açık alanda yaktıkları ateş üzerinde yemeklerini pişirip yine aynı ateş üzerinde kaynattıkları suyla çamaşırlarını yıkıyor.

Ekmeklerini imece usulü yapan kadınlar, bu işlerde ter akıtırken ya da tarlada çalışırken çocuklar kardeşlerinin bakımını üstleniyor, gündelik işlerde ailelerine yardım ediyor.

Çocuklar, fırsat buldukları zamanlarda ise oyun oynayarak çocuk olmanın tadını çıkarıyor.

Mayıstan beri aileleriyle farklı bölgelere gitmek zorunda kalan, evlerine ise ekim ayının başında dönecek olan çocuklar, eğitim hayatlarını da sağlıklı şekilde sürdüremiyor.

Mevsimlik tarım işçilerinden Mehmet Ceyhanlı, dört ay önce Şanlıurfa'dan 80 kişi olarak yola çıktıklarını anlattı.

Önce Konya'da 3 ay kaldıklarını ve tarlalarda çalıştıklarını belirten Ceyhanlı, "Bizim burada ne doğru düzgün yerimiz var, ne elektriğimiz var, ne de suyumuz var. Suyu kendi imkanlarımızla çekiyoruz. Konya'da işçiler için konteynerler yapmışlar, elektrik ve su vardı. Burada tehlike altındayız. Hemen yanımızdaki yoldan tali yol olmasına rağmen arabalar 100 kilometre hızla geçiyorlar. Çalışma şartlarımız zor, kazancımız da iyi değil." diye konuştu.

Tarım işçilerinden Mahmut Karatay da karın tokluğuna ter döktüklerini, çocukların farklı bölgelerde çalışmak zorunda oldukları için eğitimlerini sürdüremediğini anlattı.

Ailesinin ihtiyaçlarını gideremediğini dile getiren Ahmet Yıldıran ise "Yaklaşık 5 ay önce Şanlıurfa Harran'dan yola çıktım. Kırşehir, Konya, Yozgat ve Çorum'a gittik. Yevmiyemiz 50 liradır. Masraflar çok." dedi.

Diğer mevsimlik tarım işçileri de yaşamlarının zor olduğunu, çocuklarını da bu şartlarda büyütmek zorunda olduklarını ifade etti.