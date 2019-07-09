Mevsimlik işçi hibe desteğiyle üretici oldu

MEHMET FATİH ASLAN - Türkiye'nin her yerinde uzun yıllar tarla ve bahçelerde ailesiyle mevsimlik tarım işçisi olarak çalışan Zehra Demir, devletten aldığı hibe desteğiyle Şanlıurfa'da sera kurarak sebze üretimine başladı.

Merkez Haliliye ilçesi kırsal Yazılıkavak Mahallesi'nde yaşayan 5 çocuk annesi 28 yaşındaki Zehra Demir, ailesiyle yıllarca Türkiye'nin çeşitli illerinde mevsimlik işçi olarak tarla ve bahçelerde yevmiye karşılığı alın teri döktü. Evinden uzakta büyük zorluklar altında çalışan Demir, kazandıkları paranın da geçimlerini yeteri kadar sağlayamaması üzerine farklı arayışlara girdi.

Önceki yıl bir yakınının tavsiyesi üzerine hibe almak amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen Genç Çiftçi Projesi'ne başvuran Demir, kabul edilmesiyle aldığı 30 bin liralık hibe desteğiyle köyündeki bir dönüm alana sera kurdu.

Kurduğu sera sayesinde ailesiyle mevsimlik işçi olarak çalışmaktan kurtulan Demir, geçen yıl elde ettiği gelir sayesinde hem serasını büyüttü hem de gelirini arttırdı.

Geçen yıl yaklaşık 12 ton sebze üretimi yapan Demir, ürettiği ürünleri sebze haline göndererek satışını yapıyor.

Eşi ve çocuklarıyla zamanlarının büyük bölümünü serada geçiren Demir, bazen kucağına bazen de sırtına aldığı küçük çocuğuyla kendi işinde çalışmanın ve ekonomiye katkı sunmanın mutluluğunu yaşıyor.

"Artık seramızda çalışıyoruz"

Çiftçi Zehra Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzun yıllar mevsimlik tarım işçisi olarak gurbette çalıştığını söyledi.

Bu dönemde birçok ili dolaştıklarını belirten Demir, "Konya'da şeker pancarı, Ankara'da soğan, Isparta'da nohut topluyorduk. Çadırlarda çocuklarla zor şartlarda yaşıyorduk, elektriğimiz, suyumuz yoktu. Şimdi kendi evimizde, seramızın yanında yaşıyoruz." dedi.

Hibe desteğiyle hem kendi işinin patronu olduğunu hem de ailesiyle geçimlerini sağladıklarını anlatan Zehra Demir, "Hibe desteğiyle bir dönüme sera kurduk. Allah'a çok şükür artık seramızda çalışıyoruz. Şimdi biber, domates yetiştiriyoruz. Kendi evimizde oturuyoruz ve hayatımızdan çok memnunuz. Devletimize çok teşekkür ediyorum. Devletimiz bu hibe desteğini vermeseydi şimdi belki hala mevsimlik işçi olarak pancar topluyordum." diye konuştu.

"Ekmeğimizi memleketimizde kazanıyoruz"

Zehra Demir'in eşi 34 yaşındaki İbrahim Demir de hibe desteği sayesinde üretmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Yaklaşık iki yıldır serada üretim yaptıklarını anlatan Demir, şunları kaydetti:

"Bize devletimizin verdiği desteğin çok faydası oldu. Hibe desteğiyle seramızı yaptık sonra büyüttük, şimdi çok memnunuz. Daha önce gurbete gidiyorduk, şimdi kendi ekmeğimizi memleketimizde kazanıyoruz. İşimiz çok güzel Allah'a çok şükür. Daha önce mevsimlik işçi olarak hemen hemen her işi yapıyorduk. Çalıştığımız para ile o zaman ancak kışı geçiriyorduk. Daha sonraki yıl yine gidiyorduk. Şimdi bu sera sayesinde kendi üretimimizi yapıyoruz ve hayatımızdan çok memnunuz."

Kaynak: AA