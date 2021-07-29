Mevsimlik fındık işçileri için pandemi koşullarına uygun konaklama merkezi hazırlandı
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Mevsimlik fındık işçileri için pandemi koşullarına uygun konaklama merkezi hazırlandı

Mevsimlik fındık işçileri için pandemi koşullarına uygun konaklama merkezi hazırlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Doğu Karadeniz'de fındık hasadı için gün sayılırken, Giresun'da şehir dışından gelecek olan geçici tarım işçilerine yönelik çalışmalar hızlandırıldı.

Doğu Karadeniz'de fındık hasadı için gün sayılırken, Giresun'da şehir dışından gelecek olan geçici tarım işçilerine yönelik çalışmalar hızlandırıldı. Fındık işçilerine ödenecek günlük asgari ücret 120 ila 160 TL arasında belirlenirken 16 yaşın altında çocukların çalıştırılmasına izin verilmeyecek.

Giresun'da Ağustos ayıyla birlikte fındık toplanmasına başlanacağı belirtilirken, il dışından gelecek mevsimlik içiler için geçici konaklama merkezinde Giresun Vali Yardımcısı Dr. Hasan Tanrıseven, incelemelerde bulunarak, fındık işçilerinin uygun koşullarda konaklaması ve çalışması için gerekli faaliyetlerin yapıldığını söyledi.

Vali Yardımcısı Dr. Hasan Tanrıseven, konaklama merkezinin, pandemi koşulları da dikkate alınarak kullanıma hazır hale getirildiğini belirterek, "Fındık tarımında çalışan gezici mevsimlik işçilerin yaşam koşullarının iyileştirilmesi gayreti içindeyiz. Fındık işçilerinin sağlıklı koşullarda kalması için çalışmalar sürdürülüyor. Çocuk işçiliğine asla izin verilmeyeceği gibi mecburiyetten dolayı aileleriyle Giresun'a gelen çocuklara çeşitli eğitimler verilerek, çocuklara yönelik sportif ve kültürel gezi faaliyetleri planlanmaktadır. Amacımız, Giresun'un en değerli tarım ürünü fındığın en iyi şekilde toplanarak üretime kazandırılması ve il dışından gelen mevsimlik tarım işçilerinin de mağdur edilmemesidir" dedi.

Fındık toplama tarifesi

Öte yandan ayrıca Giresun Valiliği tarafından fındık hasadında çalışacak olan tarım işçilerine ödenecek asgari ücretler de belirlendi.

Belirlenen tarifeye göre, günlük yevmiye, yemeğin bahçe sahibi tarafından karşılanması halinde 120 TL, yemeğin işçiler tarafından tedarik edilmesi halinde net 135 TL olacak. Fındık taşınma işinde çalışan çuvalcıların ücreti yemeğin işveren tarafından karşılanması halinde 145 TL, yemeğin işçiye ait olması durumunda 160 TL olacak. Aşçılara ise 135 TL ücret ödenecek. Kilo hesabıyla yerden fındık toplayan işçilere kilo başına 0,85 TL ödenecek. Patoz çekim ücreti de kg başına 0,25 TL, ton/saat başı 250 TL olacak. - GİRESUN

Mevsimlik fındık işçileri için pandemi koşullarına uygun konaklama merkezi hazırlandı
Mevsimlik fındık işçileri için pandemi koşullarına uygun konaklama merkezi hazırlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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