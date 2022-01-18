Mevsimler tersine döndü: Batıda kar yağarken Elazığ'da bahar havası yaşanıyor - Haberler
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Mevsimler tersine döndü: Batıda kar yağarken Elazığ'da bahar havası yaşanıyor

İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Yeşilırmak - Haberler | Güncel

- Mevsimler tersine döndü: Batıda kar yağarken Elazığ'da bahar havası yaşanıyor Türkiye'nin dört bir tarafı karla kaplıyken Elazığ'ın bin 200 rakımlı tarihi Harput Mahallesi, güneşli havasıyla bahar aylarını aratmıyor.

ELAZIĞ (İHA) - - Mevsimler tersine döndü: Batıda kar yağarken Elazığ'da bahar havası yaşanıyor

ELAZIĞ - Türkiye'nin dört bir tarafı karla kaplıyken Elazığ'ın bin 200 rakımlı tarihi Harput Mahallesi, güneşli havasıyla bahar aylarını aratmıyor.

Doğu ve Güneydoğu bölgeleri başta olmak üzere yurdun dört bir yanında kar yağışı etkili olurken, Elazığ'da hemen her gün güneş açıyor. UNESCO Dünya Geçici Miras Listesine giren bin 200 rakımlı tarihi Harput Mahallesi, son yılların en az kar yağışlı günlerini yaşıyor. Tarihi mahalle, hava sıcaklıkların düşük olmasına rağmen ziyaretçilerin ağırlamaya devam ediyor.

"Buranın güneşli değil de karla kaplı olması gerekiyordu"

Bahar havası yaşadıklarını belirten Harput Mahalle Muhtarı Zülküf Demirpolat, "Harput'ta güneşli bir hava var. Burada güneşli hava değil de karla kaplı bembeyaz olması gerekiyordu. Doğu ve batının her tarafı karla kaplı. Elazığ bölgesinde tamamen güneşli bir hava var. Kış havası değil de sonbahar havası var" dedi.

Çocuklardan Abdullah Giray ise "Geçen yıl kar yağdı, buralar bembeyazdı. Bu sene hiç yağmadı. Fazla kalın bile giyinmiyoruz, burada geziyoruz. Kar topu oynayamıyoruz. Burası yüksek olmasına rağmen ama kar yağmadı" diye konuştu.

Mevsimler tersine döndü: Batıda kar yağarken Elazığ'da bahar havası yaşanıyor

Mevsimler tersine döndü: Batıda kar yağarken Elazığ'da bahar havası yaşanıyor

Mevsimler tersine döndü: Batıda kar yağarken Elazığ'da bahar havası yaşanıyor

Mevsimler tersine döndü: Batıda kar yağarken Elazığ'da bahar havası yaşanıyor

Mevsimler tersine döndü: Batıda kar yağarken Elazığ'da bahar havası yaşanıyor

Mevsimler tersine döndü: Batıda kar yağarken Elazığ'da bahar havası yaşanıyor

Mevsimler tersine döndü: Batıda kar yağarken Elazığ'da bahar havası yaşanıyor

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İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Yeşilırmak - Son Dakika Haberleri

Güneydoğu, Türkiye, Elazığ, kar, Güncel, Haber

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