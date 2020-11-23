Mevsimin ilk karı çocukların neşe kaynağı oldu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Mevsimin ilk karı çocukların neşe kaynağı oldu

23.11.2020 00:57 | Son Güncelleme: 23.11.2020 01:02
Mevsimin ilk karı çocukların neşe kaynağı oldu

Ağrı'da mevsimin ilk karının yağmasını fırsat bilen çocuklar kızaklarla kayarak ve kar topu oynayarak karın tadına vardı.

Ağrı'da mevsimin ilk karının yağmasını fırsat bilen çocuklar kızaklarla kayarak ve kar topu oynayarak karın tadına vardı.

Ağrı merkeze bağlı Yukarı Küpkıran köyünde yaşları 10 ile 15 arasında değişen çocuklar, mevsimin ilk karının tadını çıkardı. Tahtadan yaptıkları kızaklarla köyün dışında bulunan hafif engebeli arazilere çıkan çocuklar, soğuk havaya aldırış etmeden beraberinde getirdikleri tahta kızaklarla kayıyorlar. Kızaklarla kaydıktan kısa bir süre sonra kar topu oynayarak vakit geçiren çocuklar ardından evlerine dönmek üzere yola koyuldular.

"Mevsimin ilk karının tadını çıkarmak için burada eğleniyoruz"

Bu sene mevsimin ilk karının yağmasını büyük bir heyecanla beklediğini dile getiren 15 yaşındaki Berat Güzel, karın yağdığını görünce çok sevindiğini ve hemen arkadaşlarıyla beraber kızaklarını alarak kaymaya geldiklerini söyledi. Arkadaşlarıyla beraber güzel vakit geçirdiğini söyleyen Güzel, "Bu mevsimin ilk karı yağdı. Karın yağması bizi bayağı mutlu etti çünkü kış mevsimi bizim için oyun demek, eğlence demektir. Biz de arkadaşlarımızla birlikte karın tadını çıkarmak için köyümüzün engebeli arazilerinde kayarak eğleniyoruz" dedi.

"Arkadaşlarımızla birlikte kızaklarımızı kapıp kaymaya geldik"

Kış mevsiminde özellikle kızaklarla kaymaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Bulut Genç, "Kar yağınca biz de arkadaşlarımızla birlikte kızaklarımızı kapıp kaymaya geldik. Kızaklarımızla biraz kaydıktan sonra kar topu oynayarak eğlendik. Böylelikle hem günün tadını hem de kış mevsiminin ilk karının tadını arkadaşlarımızla beraber çıkardık. Güzel bir gün geçirdik" ifadelerini kullandı. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Mevsimin ilk karı çocukların neşe kaynağı oldu
Mevsimin ilk karı çocukların neşe kaynağı oldu
KASTAMONU - Mevsimin ilk karı düştü
KASTAMONU - Mevsimin ilk karı düştü
Ağrı'ya mevsimin ilk karı yağdı
Ağrı'ya mevsimin ilk karı yağdı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Süleyman Soylu Mustafa Şentop Alaattin Çakıcı Selahattin Demirtaş
Magazin Teoman Cansu Dere Demet Akalın İbrahim Tatlıses
Spor Mert Günok Erol Bulut Gökhan Gönül Malcolm Thomas Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Bursa Rusya Medya Ak Parti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Mevsimin ilk karı çocukların neşe kaynağı oldu - Ağrı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.11.2020 01:07:18. #1.14#
title