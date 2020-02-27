Mevsim şartları arıları strese soktu

27.02.2020 16:04 | Son Güncelleme: 27.02.2020 16:04

Giresun Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Kubilay Elevli, kışın yaşanan arı ölümlerinin arıcılara büyük zararlar verdiğini söyledi.



Giresun Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Kubilay Elevli, yazın uzun sürmesi, kışın geç gelmesi nedeniyle arıların strese girdiğini ve arı sayısında yüzde 40'lara varan kayıplar yaşanabileceğini tahmin ettiklerini söyledi.



Elevli yaptığı açıklamada, " Giresun'da resmi olarak bin 700,amatörce 3 bin civarında arıcı bulunmaktadır. Bu rakam Giresun ekonomisi için oldukça önemlidir. Ancak bu kış döneminde yaşanan arı ölümleri arı yetiştiricilerimizi mağdur etmiştir. Arı ölümlerinin başlıca nedeni mevsim şartlarından kaynaklanmaktadır. Çünkü yazın uzun sürmesi, kışın geç gelmesi arıları strese sokmuştur. Arıcılıkta kış döneminde yüzde 20 oranında arı kayıplarının yaşanmasının normal ancak bu yılki hava koşulları nedeniyle bu oranın yüzde 40'lara çıkacağı tahmin edilmektedir"dedi



Doğada her canlı strese girdiğini belirten Elevli, " İnsanlarda olduğu gibi bu durum hayvanlarda da görülebilmekte. Arıların şuruplarını verip, yiyeceklerini tamamlarız. Arı da aralık ayına kadar balını hazırlayıp bu dönemde kış uykusuna yatar. Ancak havaların biraz ısındığını hissettiğinde kışı unutan arı yeniden çıkarak polen toplamaya ve yavru çıkarmaya hazırlanır. Havanın tekrar aniden soğumasıyla kovan içi sıcaklığı yakalayamayacağı için larvaları gözlerinden alıp imha eder. Bu durum arılarda strese neden olur ve arı kayıpları yaşanabiliyor. Arı ölümlerinin bir başka nedeni ise yanlış beslemedir. Arıların yanlış beslenmesi de arı ölümlerine neden olmuştur"ifadelerini kullandı



Birlik Başkanı Elevli, arıcıları bu tür kayıplara karşı mağdur olmamaları için sigorta uyarısında bulundu. - GİRESUN

Kaynak: İHA