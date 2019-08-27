Mevsim Geçişleri ve Adet Düzensizliği

27.08.2019 12:54

İLANDIR

Mevsim geçişleri biz kadınlar için hep sancılı dönemler olmaktadır çünkü her zamanki gibi hormonlarımız devreye girmektedir. Tıpkı üzüldüğümüz ya da stresli dönemlerimizde olduğu gibi vücudumuz, çevremizde olan değişimlerden etkilenmektedir. Gerek ısı değişimi gerekse ışık miktarı vücudumuz tarafından algılanır ve bazı kimyasal, hormonal değişikliklere neden olur. Vücudumuz bu tepkilerle kendini değişiklere hazırlamaktadır.

Tüm bu değişimler ruhsal durumumuz başta olmak üzere, hormonlarımızın etki ettiği her alan gibi adet döngümüzde de değişikliklere neden olmaktadır. Pek çok hastamız bu dönemlerde adet gecikmeleri şikayeti ile bize başvurmaktadır. Benzer şekilde daha az bir grupta ise beklenenden daha önce kanama olduğu ya da kanamanın miktarının değiştiği belirtilmektedir. Bu durumlarda mutlaka kadın doğum hekimine muayene olmalısınız. Eğer bir sorun bulunmadıysa hekiminizin yönlendireceği şekilde tedavi ile adetinizin tekrar düzene gireceğini görebilirsiniz.

Özellikle mevsim geçişi dönemlerinde, tüm hormonal değişimlerin bağışıklık sistemimizi de etkilediğini, idrar yolu ve vajinal enfeksiyonlarının artabileceğini unutulmamalısınız.

Tüm bu değişiklilere hazırlık için mutlaka sıvı tüketimimizi arttırmalı, kahve ve çay tüketimimizi azaltmalı ve kortizon seviyemizi daha alt seviyelerde tutmaya özen göstermeliyiz. Bunun için özellikle aromaterapi karışımlarından destek alarak gece ve gündüz koklamaları yapabiliriz. Yine benzer şekilde bizi rahatlatan kokuları hava yayıcılara ekleyerek gün içinde koklama yapabiliriz.

Olası enfeksiyon riski için beslenmemize daha fazla özen göstererek, doktorumuzun önereceği takviyeleri kullanarak bu dönemi daha az sancılı ve vücudumuza "korkma" sinyalini vererek yeni mevsime hazırlayabiliriz.