Mevlüt Erdinç kimdir?
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Mevlüt Erdinç kimdir?

Mevlüt Erdinç kimdir?
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Mevlüt Erdinç'in yeni adresinin belli olmasının ardından Mevlüt Erdinç hakında Mevlüt Erdinç kimdir? Mevlüt Erdinç hangi takıma transfer oldu? Mevlüt Erdinç hangi takımda oynadı? sorularının yanıtları merak edildi.

Mevlüt Erdinç kimdir? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Transfer haberlerinin ardından araştırılan isim hakkında Mevlüt Erdinç hangi takıma transfer oldu? Mevlüt Erdinç hangi takımda oynadı? soruları araştırıldı.

MEVLÜT ERDİNÇ KİMDİR?

Mevlüt Erdinç veya Mevlut Erding (d. 25 Şubat 1987 Saint-Claude, Fransa), forvet mevkiinde oynayan Türk futbolcu. Şu an St. Étienne takımında oynamaktadır. Maçlarda hırslı ve savaşçı olduğu için lakabı Bizon olmuştur. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

Sochaux'da 2007 ile 2009 yılları arası, iki sezon üst üste en çok gol atan futbolcu olmuştur. Ardından 2009 yılında Paris Saint Germain'e transfer olmuştur. Burada geçirdiği ilk sezonun sonunda 15 gol ile takımının en skorer ve Ligue 1'in en çok gol atan üçüncü futbolcusu olmuştur.

MEVLÜT ERDİNÇ HANGİ TAKIMDA?

Fatih Karagümrük'te oynayan 34 yaşındaki golcü Mevlüt Erdinç, TFF 1.Lig ekiplerinden Kocaelispor ile anlaşmaya vardı.

Milli Takım formasını 35 kez giyen, bir dönem Fenerbahçe'de de oynayan 34 yaşındaki Mevlüt Erdinç, geçen sezon 32 resmi maçta 3 gole imza atmıştı. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

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