Mevlid Kandili ne zaman, önemi nedir? Diyanet Mevlid Kandili hangi tarihte? Mevlid Kandili duası

Diyanet Mevlid Kandili ne zaman merak ediliyor. Mevlid Kandili, Hz. Muhammed (s.a.v.)'in doğduğu gün olarak kabul edilir ve bugün yine ibadetlerle kutlanır. Kur'an'da geçmeyen Mevlid Kandili, farklı mezheplerde değişik tarihlerde kutlanır. Mevlid Kandili önemi nedir?

Mevlid Kandili her yıl olduğu gibi 2020 yılında da heyecanla bekleniyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, Mevlid Kandili'nin kutlandığı iki farklı tarih arasını Kutlu Doğum Haftası olarak belirlemiştir. Kandil günlerinin hangi tarihlerde idrak edileceği Diyanet dini günler takviminde yer alıyor. İşte, Mevlid Kandili hakkında detaylar...

MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN?

Hicrî Rebiülevvel ayının Onikinci gecesi olan Mevlid Kandili, Peygamber efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'ın doğumunu müjdeler. Kuranı kerimde yer almayan bugün 2020 yılında 28 Ekim Çarşamba günü idrak edilecek.

MEVLİD KANDİLİ ÖNEMİ NEDİR?

Rebiulevvel ayının Onikinci gecesine denk gelen Mevlid kandili, ilk kez hicretten yaklaşık üç yüz elli yıl kadar sonra Şii Fâtımî Devleti döneminde kutlanmaya başlandı.

Mevlid, "doğum zamanı" demektir ve Kur'an-ı Kerim'de geçmez. İslam'da Hz. Muhammed'in (s.a.v) doğum günü farklı mezheplerde kutlanır. Sünniler Rebiülevvel ayının Onbirinci gecesini Onikinci'ye bağlayan geceyi, Şiiler ise 17. günü Mevlid günü ve 17'ye dönen geceyi de Mevlid Gecesi olarak adlandırır. Bu iki tarih arasındaki hafta, 1989 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı desteği ile, günümüzde sadece Türkiye'de kutlanan Kutlu Doğum Haftası ilan edilmiştir.

MEVLİD KANDİLİ DUASI

Eüzu Billahi Mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim...

Allahümme Salli âlâ Seyyidina Muhammedin ve âlâ Âli seyyidina Muhammed (Allahım peygamberimiz Hz.Muhammed'e ve aline evladu iyaline salatu selam ve esenlikler eyle )

Ey talihsizlerin sığınağı, ey âcizlerin güç kaynağı, ey dertlilerin tabibi, ey yolda kalmışların yol göstereni! Ey çaresizler çaresi! Ve ey her duada bulunana icabet eden ululuk tahtının Sultanı! İçinde bulunduğumuz bu Mevlid Kandili gecesi hürmetine bizleri affeyle Ya Rabbi! Ya İlahel Alemin ilk yarattığın nur Efendimiz'in nuruydu. Sen O'nu var etmeden evvel gündüzün geceden, baharın da kıştan farkı yoktu. İyilikler, kötülüklerle iç içe; akıl nefse yenik, ruh da bedenin esiri idi. O güzeller üzeli varlığın sırrını keşfedip akla yüksek hedefler gösterdi düşünceye kapılar açıp insanın ebedlere namzet olduğunu âlemşümul bir dille haykırdı. Böyle bir elçiyi insanlığa bahşetmenden ve sayısız nice nimetlerinden ötürü sana sonsuz hamd-ü senalar olsun.

Ya Rabbi! Güç ve kuvvet ancak kendisine has olan yüce ve büyük Allâh'ım! Mahlûkatın adedince, zatının rızası, arşının ağırlığı ve kelimelerinin toplamınca Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V) ve O'nun ehli ve ashabı üzerine salât ü selamla bir kere daha yâdederek huzûr-u İlahi'de el açıp yakarıyoruz.

Allahım! Duamızın sonunda sana olan minnet ve şükran hislerimizi bir kere daha tekrarlıyor, Resûl-ü zîşânı, âlini, ashabını bir kez daha salavâtlarla anıyor ve dualarımızı kabul buyurmanı istirham ediyoruz. Ne olur, bizlerin dualarına icabet buyur ya Rabbi! Amin ve selamün alel murselin vel hamdü lillahi Rabbil-alemin.