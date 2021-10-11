Mevlid kandili 2021 yılında hangi güne denk geliyor? Mevlid kandili ne zaman? Akşam namazı ile birlikte mi başlayacak? Mevlid kandili günü ve gecesi hangi günler olacak? Gecesi önce mi geliyor? Yapılacak ibadetler nelerdir? Mevlid Kandili ne zaman, hangi gün? 2021 Mevlid kandili gecesi ve gündüzü ne zamana denk geliyor? Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN?

2021 yılındaki Mevlid Kandili 17 Ekim Pazar günü akşam namazı ile birlikte başlayacaktır . Yani bu yıl Mevlid Kandili 17 Ekim Pazar günü idrak edilecektir. Daha doğrusu Mevlid kandili gecesi 17 Ekim Pazar'ı 18 Ekim Pazartesi'ye bağlayan gece olacaktır. Dinimizde geceler önce geldiği için kandil gecesi de bir önceki gece olur. Mevlid Kandili Hicri takvime göre Rebiülevvel ayının 12. gecesidir.

MEVLİD KANDİLİ GECESİ NE ZAMAN?

Mevlid kandili gecesi 17 Ekim Pazar'ı 18 Ekim Pazartesi'ye bağlayan gecedir. Yani önümüzdeki 17 Ekim Pazar günü akşam namazının okunmasıyla birlikte Mevlid kandili gecesine girmiş olacağız. Yani Rebiülevvel ayının 12. gecesi Mevlid kandili gecesi olmaktadır.

MEVLİD KANDİLİ GÜNÜ NE ZAMAN?

Mevlid kandili günü ise 18 Ekim Pazartesi günüdür. Dinimizde geceler önce geldiği için 17 Ekim Pazar akşam namazıyla birlikte Mevlid kandili girer. Fakat dinimizde gün sonradan geldiğinden dolayı 18 Ekim sabah namazından sonra Mevlid kandilinin günü olmuş oluyor. Yani Rebiülevvel ayının 12. günü olmuş oluyor.

Mevlid Kandili gecesi : 2021 yılında 17 Ekim'i 18 Ekim'e bağlayan gece Mevlid Kandili gecesi olacaktır.

2021 yılında 17 Ekim'i 18 Ekim'e bağlayan gece Mevlid Kandili gecesi olacaktır. Mevlid Kandili günü : 2021 yılında 18 Ekim sabah namazından 18 Ekim akşam namazına kadar olan süre Mevlid Kandili günü olacaktır.

MEVLİD KANDİLİ GÜNÜ HER YIL DEĞİŞİYOR MU?

Aslında Mevlid kandili Hicri takvime göre sabittir. Yani Rebiülevvel ayının 12. gecesi Mevlid kandilidir. Fakat miladi takvime göre Mevlid kandili günleri her yıl değişmektedir. Yani daha çok Miladi takvimi kullandığımız için günlerde değişiklik olabiliyor. Her sene ortalama 10 gün oynama olmaktadır. Bu bakımdan bu sene 2021 yılında Mevlid kandili 17 Ekim'e denk geldiği gibi ilerleyen senelerde Eylül, Ağustos aylarına denk gelebilir.

2021 KANDİL GÜNLERİ NE ZAMAN?

2021 yılı için kandillerin tarihleri aşağıdaki gibidir: Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

Regaip Kandili : 18 Şubat 2021 Perşembe

Miraç Kandili : 10 Mart 2021 Çarşamba

Berat Kandili : 27 Mart 2021 Cumartesi

Kadir Gecesi : 8 Mayıs 2021 Cumartesi

Mevlid Kandili : 17 Ekim 2021 Pazar

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