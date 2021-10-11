Mevlid Kandili ne zaman, hangi gün? 2021 Mevlid kandili gecesi ve gündüzü ne zamana denk geliyor?
Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V.) 'in doğum gecesi 12 Rebiülevvel, Mevlid Kandilidir. Mübarek Mevlid Kandili Reiülevvel ayının 12. gecesidir. Fakat dinimizde geceler önce geldiği için tam olarak hangi gün Mevlid kandili kutlanıyor vatandaşlar karıştırabiliyor. Peki Mevlid kandili ne zaman, hangi gündür? 2021 Mevlid kandili ne zaman olacak? 2021 Mevlid kandili hangi gündür?
Mevlid kandili 2021 yılında hangi güne denk geliyor? Mevlid kandili ne zaman? Akşam namazı ile birlikte mi başlayacak? Mevlid kandili günü ve gecesi hangi günler olacak? Gecesi önce mi geliyor? Yapılacak ibadetler nelerdir? Mevlid Kandili ne zaman, hangi gün? 2021 Mevlid kandili gecesi ve gündüzü ne zamana denk geliyor? Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.
2021 yılındaki Mevlid Kandili 17 Ekim Pazar günü akşam namazı ile birlikte başlayacaktır . Yani bu yıl Mevlid Kandili 17 Ekim Pazar günü idrak edilecektir. Daha doğrusu Mevlid kandili gecesi 17 Ekim Pazar'ı 18 Ekim Pazartesi'ye bağlayan gece olacaktır. Dinimizde geceler önce geldiği için kandil gecesi de bir önceki gece olur. Mevlid Kandili Hicri takvime göre Rebiülevvel ayının 12. gecesidir.
Mevlid kandili gecesi 17 Ekim Pazar'ı 18 Ekim Pazartesi'ye bağlayan gecedir. Yani önümüzdeki 17 Ekim Pazar günü akşam namazının okunmasıyla birlikte Mevlid kandili gecesine girmiş olacağız. Yani Rebiülevvel ayının 12. gecesi Mevlid kandili gecesi olmaktadır.
Mevlid kandili günü ise 18 Ekim Pazartesi günüdür. Dinimizde geceler önce geldiği için 17 Ekim Pazar akşam namazıyla birlikte Mevlid kandili girer. Fakat dinimizde gün sonradan geldiğinden dolayı 18 Ekim sabah namazından sonra Mevlid kandilinin günü olmuş oluyor. Yani Rebiülevvel ayının 12. günü olmuş oluyor.
- Mevlid Kandili gecesi : 2021 yılında 17 Ekim'i 18 Ekim'e bağlayan gece Mevlid Kandili gecesi olacaktır.
- Mevlid Kandili günü : 2021 yılında 18 Ekim sabah namazından 18 Ekim akşam namazına kadar olan süre Mevlid Kandili günü olacaktır.
Aslında Mevlid kandili Hicri takvime göre sabittir. Yani Rebiülevvel ayının 12. gecesi Mevlid kandilidir. Fakat miladi takvime göre Mevlid kandili günleri her yıl değişmektedir. Yani daha çok Miladi takvimi kullandığımız için günlerde değişiklik olabiliyor. Her sene ortalama 10 gün oynama olmaktadır. Bu bakımdan bu sene 2021 yılında Mevlid kandili 17 Ekim'e denk geldiği gibi ilerleyen senelerde Eylül, Ağustos aylarına denk gelebilir.
2021 yılı için kandillerin tarihleri aşağıdaki gibidir: Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.
- Regaip Kandili : 18 Şubat 2021 Perşembe
- Miraç Kandili : 10 Mart 2021 Çarşamba
- Berat Kandili : 27 Mart 2021 Cumartesi
- Kadir Gecesi : 8 Mayıs 2021 Cumartesi
- Mevlid Kandili : 17 Ekim 2021 Pazar