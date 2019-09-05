Mevlid Kandili ne zaman? 2019-2020 diyanet dini günler takvimi

05.09.2019 12:32

Mevlid, kelime olarak doğum, doğum yeri, doğum zamanı anlamına gelmektedir. Hicrî Rebiülevvel ayının onikinci gecesi olan Mevlid Kandili ya da Veladet Kandili, Peygamber Efendimizin doğum gecesidir. Bu gece Efendimiz adına yazılmış kasideler, salavat-ı şerifler okunur. Şefaat etmesi için dualar edilir. Peki, 2019 Mevlid Kandili, Diyanetin dini günler takvimine göre ne zaman?

2019 MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN?

Sevgili Peygamberimiz (sas)'in dünyaya teşrif ettikleri Rabiülevvel ayının 12. gecesidir ki buna Mevlid?i Nebi denir. Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.s.)'in doğum gününü bu yıl 8 Kasım Cuma gününü 9 Kasım Cumartesi'ye bağlayan gecede idrak edeceğiz.

MEVLİD KANDİLİ NASIL DEĞERLENDİRİLMELİ?

Sadece mevlid kandilinde yapılması gereken özel ibadetler yoktur. İşte her kandil gecesinde yapılması gereken ibadetler:

Kur'ân–ı Kerim okunmalı; okuyanlar dinlenmeli; uygun mekânlarda Kur'ân ziyafetleri verilmeli; Kelamullah'a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli.

Peygamber Efendimiz (sas)'e salât ü selâmlar getirilmeli; O'nun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmeli.

Kaza, nafile namazlar kılınmalı; varsa o geceye ait nakledilen namazlar, onlar da ayrıca kılınabilir; kandil gecesi, özü itibariyle ibadet ve ibadette ihsan şuuruyla ihya edilmeli.

Günahlara samimi olarak tevbe ve istiğfar edilmeli; idrak edilen geceyi son fırsat bilerek nedamet ve inabede bulunulmalı.

Bol bol zikir, evrad ü ezkarda bulunulmalı.

Kişi kendine ve diğer Mü'min kardeşlerine hattâ isim zikrederek dualar etmeli.

Yoksul, kimsesiz, öksüz, yetim, hasta, sakat, yaşlı olanlar ziyaret edilip, sevgi, şefkat, hürmet, hediye ve sadakalarla mutlu edilmeli.

O gece ile ilgili âyetler, hadîsler ve bunların yorumları ilgili kitaplardan ferden veya cemaaten okunmalı.

Kandil gecesinin akşam, yatsı ve sabah namazları cemaatle ve camilerde kılınmalı.

Bu kandil gecelerinin gündüzlerinde mümkün olduğunca oruç tutulmalı.

DİYANET 2019 2020 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

Hicri Yılbaşı: 31 Ağustos 2019 Cumartesi (1 Muharrem 1441)

Aşure Günü: 09 Eylül 2019 Pazartesi (10 Muharrem 1441)

Mevlid Kandili: 08 Kasım 2019 Cuma (11 R.evvel 1441)

1 Recep 1441 Recep Başlangıcı 25 Şubat 2020 Salı

4 Recep 1441 Regaib Kandili 24/25 Şubat 2020 Pazartesi/Salı

27 Recep 1441 Miraç Kandili 21/22 Mart 2020 Cumartesi/Pazar

1 Şaban 1441 Şaban Başlangıcı 25 Mart 2020 Çarşamba

15 Şaban 1441 Berat Kandili 07/08 Nisan 2020 Salı/Çarşamba

1 Ramazan 1441 Ramazan Başlangıcı 24 Nisan 2020 Cuma

27 Ramazan 1441 Kadir Gecesi 19/20 Mayıs 2020 Salı/Çarşamba

30 Ramazan 1441 Ramazan Son Günü 23 Mayıs 2020 Cumartesi

1 Şevval 1441 Ramazan Bayramı 1. Gün 24 Mayıs 2020 Pazar

2 Şevval 1441 Ramazan Bayramı 2. Gün 25 Mayıs 2020 Pazartesi

3 Şevval 1441 Ramazan Bayramı 3. Gün 26 Mayıs 2020 Salı

9 Zilhicce 1441 Arefe Günü 30 Temmuz 2020 Perşembe

10 Zilhicce 1441 Kurban Bayramı 1. Gün 31 Temmuz 2020 Cuma

11 Zilhicce 1441 Kurban Bayramı 2. Gün 01 Ağustos 2020 Cumartesi

12 Zilhicce 1441 Kurban Bayramı 3. Gün 02 Ağustos 2020 Pazar

13 Zilhicce 1441 Kurban Bayramı 4. Gün 03 Ağustos 2020 Pazartesi

1 Muharrem 1442 Hicri Yılbaşı 20 Ağustos 2020 Perşembe

1 Muharrem 1442 Muharremin Başlangıcı 20 Ağustos 2020 Perşembe

10 Muharrem 1442 Aşure Günü 29 Ağustos 2020 Cumartesi

29 Muharrem 1442 Muharremin sonu 17 Eylül 2020 Perşembe

12 Rebîulevvel 1442 Mevlid Kandili 28/29 Ekim 2020 Çarşamba/Perşembe