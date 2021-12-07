MEVLANA'YI ANMA TÖRENLERİ 'İRFAN VAKTİ' YÜRÜYÜŞÜYLE BAŞLADI

KONYA (DHA) - KONYA'da, Mevlana'nın ölüm yıl dönümü nedeniyle her yıl 7-17 Aralık tarihlerinde düzenlenen 'Hz. Mevlana'nın 748'inci Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri', 'İrfan Vakti' temalı yürüyüşle başladı.

Şems-i Tebrizi Türbesi ziyaretiyle başlayan anma törenine Konya Valisi Vahdettin Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve Mevlana'nın 22'nci kuşaktan torunu Esin Çelebi Bayru ile vatandaşlar katıldı. Valilik binası önünde başlayan yürüyüş yaklaşık 500 metre ilerideki Mevlana Müzesi önüne kadar Kültür ve Turizm Bakanı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Konya Türk Tasavvuf Müziği topluluğu öncülüğünde gerçekleşti. Müze önündeki meydanda ise Nevbe merasimi (Tekkelerde belirli ritim sazlarının ve seslerin iştirakiyle yapılan özel tören) yapıldı. Ardından Mevlana Müzesi'ne geçilerek, Mevlana'nın sandukası başında Gülbang duası (Hep bir ağızdan ve makamla yapılan dua) okundu. 17 Aralık günü 'Şeb-i Arus' töreniyle son bulacak anma programı kapsamında sema gösterileri, söyleşiler, resim sergileri gibi çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

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