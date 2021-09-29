Mevlana Vadisi'ndeki toprak kayması korkuttu - Haberler
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Mevlana Vadisi'ndeki toprak kayması korkuttu

Demirören Haber Ajansı / Turgay İpek - Haberler | Güncel
Mevlana Vadisi'ndeki toprak kayması korkuttu

ERZURUM Büyükşehir Belediyesi'nce bir süre önce yaptırılan Mevlana Vadisi'nde meydana gelen toprak kayması korkuttu.

ERZURUM Büyükşehir Belediyesi'nce bir süre önce yaptırılan Mevlana Vadisi'nde meydana gelen toprak kayması korkuttu. Afad, Çevre Ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, binalarda yaptıkları incelemede olumsuz bir durum olmadığını belirledi.

Merkez Palandöken ilçesinde Büyükşehir Belediyesi tarafından sosyal tesis yapılarak mesire alanına dönüştürülen Mevlana Vadisi'nde akşam saatlerinde toprak kayması meydana geldi. Park sulamasında kullanılan boruların patlayarak su sızdırması sonucu meydana gelen toprak kayması sosyal tesislerin bulunduğu kameriyelere kadar ulaştı. Bir kameriye ile mescit olarak planlanan yapı zarar görürken, toprak kayması sonucu bazı ağaçlar da kökünden söküldü. Aynı dakikalarda mesire alanındaki bazı vatandaşlar kaçarak toprak kaymasından son anda kurtuldu.

Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı toprak kayması sonrası bölgeye AFAD, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. Çevrede yapılan araştırmada tonlarca toprağın kaydığı ancak vadinin üzerindeki konutlarda bir tehlike oluşturmadığı belirlendi.

Mevlana Vadisi'ndeki toprak kayması sebebiyle şehir şebekesine su taşıyan boru hattı da zarar gördü.


Mevlana Vadisi'ndeki toprak kayması korkuttu

Mevlana Vadisi'ndeki toprak kayması korkuttu

Mevlana Vadisi'ndeki toprak kayması korkuttu

Mevlana Vadisi'ndeki toprak kayması korkuttu

Demirören Haber Ajansı / Turgay İpek - Son Dakika Haberleri
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Haber: Mevlana Vadisi'ndeki toprak kayması korkuttu - Haberler
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