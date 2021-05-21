Mevlana Müzesi'nin kubbesine, restorasyon çalışmaları kapsamında yeni çiniler yerleştirildi
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Mevlana Müzesi'nin kubbesine, restorasyon çalışmaları kapsamında yeni çiniler yerleştirildi

Mevlana Müzesi'nin kubbesine, restorasyon çalışmaları kapsamında yeni çiniler yerleştirildi
Anadolu Ajansı / Havva Dereağzı - Haberler | Güncel

Konya'nın simgesi Mevlana Müzesi'ndeki Kubbe-i Hadra'ya, tarihinde 8. kez yapılan restorasyon çalışmaları kapsamında yeni çiniler kent protokolünün katılımıyla monte edildi.

Konya'nın simgesi Mevlana Müzesi'ndeki Kubbe-i Hadra'ya, tarihinde 8. kez yapılan restorasyon çalışmaları kapsamında yeni çiniler kent protokolünün katılımıyla monte edildi.

Vali Vahdettin Özkan, çinilerin yerleştirilmesi öncesinde müze bahçesinde düzenlenen programda, Hazreti Mevlana'nın öğretilerinin insanlık için çok önemli olduğunu söyledi.

Çok önemli bir mekanda güzel bir faaliyete ortak olmaktan büyük manevi haz duyduğunu belirten Özkan, şunları kaydetti:

"Bu değerin gelecek nesillere aktarılmasının çok kıymetli olduğunu ifade ediyorum. En kıymetlisi de gönül insanlarının, Hazreti Mevlana'nın mirasını temsil eden ariflerin, alimlerin var olması. Kültür Bakanlığımızla mahalli idarelerimizin bu noktada duyarlı olması da çok kıymetli. Türk-İslam tarihinin çok önemli eserlerinin üzerindeki tozları silmek, bunları aslına rücu ettirmek ve gelecek nesillerle buluşturmak çok önemli. Bu anlamda klasik faaliyetlerinin dışında mahalli idarelerimizin, Konya belediyeciliğinin bu noktalardaki performansı takdire şayandır. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

"Mevlana Türbesi Anadolu'nun kalbi, manevi merkezidir"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ise Kubbe-i Hadra'nın çinilerinin yenilenmesinde önemli bir aşama katedildiğini dile getirdi.

Bugün ilk çiniyi yeni yerine kavuşturacaklarını belirten Altay, şöyle devam etti:

"Bu önemli işi üstlenen hayırseverimiz Ali Akkanat'a da teşekkür ediyoruz. Mevlana Türbesi Anadolu'nun kalbi, manevi merkezidir. Biz de bu şehre hizmet etmekten mutluluk duyuyoruz ve Mevlana Türbesi etrafında önemli düzenlemeler gerçekleştiriyoruz. El ele verdik Konya'nın hayallerini gerçekleştirmeye devam ediyoruz, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Akış da Mevlana Türbesi'nin dünyanın en önemli mekanlarından olduğunu ifade ederek, "Bu çekim alanını, bu güzelliği daha da güzelleştirmek adına bugün bir hizmete vesile olunuyor." diye konuştu.

Programda, konuşmaların ardından protokol mensupları, Kültür ve Turizm Bakanlığının kontrolünde gerçekleştirilen restorasyon kapsamında Kubbe-i Hadra'ya ilk çiniyi monte etti.

Programa, AK Parti Konya milletvekilleri Orhan Erdem ve Gülay Samancı, İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, AK Parti İl Başkanı Hasan Angı ve restorasyon çalışmalarına katkı sağlayan hayırsever iş adamı Ali Akkanat da katıldı.

Mevlana Müzesi'nin kubbesine, restorasyon çalışmaları kapsamında yeni çiniler yerleştirildi
Mevlana Müzesi'nin kubbesine, restorasyon çalışmaları kapsamında yeni çiniler yerleştirildi
Mevlana Müzesi'nin kubbesine, restorasyon çalışmaları kapsamında yeni çiniler yerleştirildi
Mevlana Müzesi'nin kubbesine, restorasyon çalışmaları kapsamında yeni çiniler yerleştirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Havva Dereağzı

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