Mevlana Gebze'de anıldı

08.12.2019 12:41 | Son Güncelleme: 08.12.2019 12:46

Gebze Belediyesi kültür-sanat etkinlikleri kapsamında Gebze Kültür Merkezi'nde "Mevlana Haftası Anma Programı" düzenlendi.



Gebze Belediyesi kültür-sanat etkinlikleri devam ediyor. Etkinlikler kapsamında Gebze Kültür Merkezinde "Mevlana Haftası Anma Programı" düzenlendi. İlahiyatçı Yazar Ömer Döngeloğlu, İlahi ve Ezgi Sanatçısı Sedat Uçan ve Güzel Kur'an-ı Kerim Okuma Dünya Birincisi Mehmet Bilir'in konuk olduğu programa Gebzeliler büyük ilgi gösterdi. Program Mehmet Bilir'in Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.



Programda İlahi ve ezgi sanatçısı Sedat Uçan semazenler eşliğinde birbirinden güzel ilahi ve ezgileri Gebzeliler için seslendirdi. İlahiyatçı Yazar Ömer Döngeloğlu Mevlana hakkında Gebzelileri bilgilendirdi. Eşsiz yorumuyla Gebzelilere Mevlana'yı anlatan Ömer Döngeloğlu, " Böylesine güzel bir ortamda sizlerle bizleri buluşturduğu için Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'e teşekkür ediyorum" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA