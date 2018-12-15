İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin vefatının 745. yılı dolayısıyla "Şeb-i Arus" programı düzenledi.

Cemal Reşit Rey Konser Salonunda düzenlenen programda, İBB Sağlık Daire Başkanlığı Engelliler Müdürlüğünden (İSEM), hizmet alan engelli bireyler sahne aldı.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Nihat Macit, yaptığı açıklamada, Mevlana'nın yüzyıllardır ilmi ile din, dil ve ırk ayrımı gözetmeksizin bütün insanlığa ışık olduğunu söyledi.

Mevlana'nın değerlerinin sadece Türkiye sınırları içerisinde kalmadığını, dünyanın her coğrafyasına yayıldığını belirten Macit, şunları kaydetti:

" 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışı ile Asya'dan Afrika'ya, Avrupa'dan Japonya'ya, Meksika'dan İrlanda'ya, dünyanın her coğrafyasına yardım eli uzattık. Çünkü biliyoruz ki dünya üzerinde her şeyin kaynağı Allah'tan sonra yaradanın canlılar üzerindeki halifesi olan kuldur, insandır. Bu anlayış doğrultusunda bu topraklardan, bu kadim kültürden Yunus Emreler, Hacı Bektaş Veliler, Mevlanalar, Aziz Mahmud Hüdailer çıktı, insanlığa seslendi, rehber oldular."