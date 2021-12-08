Mevlana, Bornova'da anıldı

Vefatının 748. Yılında Mevlana sergisi

İzmir Sanat Grubu tarafından Mevlana Celaleddin Rumi'nin vefatının 748. yılı dolayısıyla "Şeb-i Aruz" sergisi 12 Aralık tarihine kadar gezilebilecek.

Küratörlerlüğünü Aygün Selvitopu ve Gülnur Çavuş'un üstlendiği etkinliğin açılışı sanatseverlerden yoğun ilgi gördü.Açılışta sanatçı Ufuk Alkan'ın Kaligrafi Canlı Performansı eşliğinde, Leyla Işık'ın şiir dinletisi büyük beğeni gördü. Sergide yağlı boya, suluboya, minyatür, ebru, tezhip, kaligrafi sanat dallarında 26 sanatçının 48 eseri yer alıyor.

Açılışta sanatçılar adına konuşma yapan Gülnur Çavuş, Mevlana'nın vefatının 748. yılı nedeniyle bu sergiyi hayata geçirdiklerini ifade ederek, "Sergimizde Mevlana'nın düşünce, felsefe, yaşam seması ve bize verdiği ilhamlar yer alıyor. Yani bu eserler onun bize yansımalarıdır. Bize bu sergiyi açmamızda destek olan Bornova Belediyesine ve sanat ve sanatçının her zaman yanında olan Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ'a çok teşekkür ederiz" dedi.

Her zaman sanata destek

Bornova Belediyesi olarak her zaman sanata destek olduklarını ifade eden Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, "Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi, 'Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş olur'. Yerel yönetimlerin yapacağı en önemli çalışmalardan biride sanata destek vermek.Bizde bu konuda elimizden gelen çalışmayı yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz" dedi.

Sergide eserleri yer alan Sanatçılar

Arya Kamalı, Atanur Meriç, Alptekin Hız, Aygün Selvitopu, Banu Belice Yıldız, Deniz Uzunoğlu Aydoğan, Fatma Kayalı, Gülnur Çavuş, Ghazal Ghasemi İrani, Emirhan Deniz, Emel Çevikcan, Erol Meriç, Hacı Bekir Aslan, Hülya Yasemin, Leyla Işık, Melody Abedi, Nergiz Dürüsel, Nilgün Vural, Nurhan Çelik, Oya Yavuz, Ömür Akbay, Özlem Tezcan, Semra Karacan, Ufuk Alkan, Veysel Seyhan, Yasemin Ademoğlu.

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