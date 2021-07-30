Metruk binada yaşlı adamın başını taşla ezerek öldüren katil, kendisini savundu: Beni boynumdan öpüp taciz etti
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Metruk binada yaşlı adamın başını taşla ezerek öldüren katil, kendisini savundu: Beni boynumdan öpüp taciz etti

Metruk binada yaşlı adamın başını taşla ezerek öldüren katil, kendisini savundu: Beni boynumdan öpüp taciz etti
Demirören Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ankara'da metruk bir binada yaşanan olayda, 20 yaşındaki Batuhan Yıldız, 60 yaşındaki Ali Rıza Koçak'ı başına taşla vurarak öldürdü. Tutuklu olarak yargılanan Yıldız, olay günü şahıs tarafından taciz edildiğini iddia ederek, "Maktul, beni boynumdan öptü. Tacizlerine devam edince 'Ne yapıyorsun' dedim. Elindeki camla kolumu yaraladı. Ben de yerden bulduğum taşla kafasına 1-2 kere vurdum'' sözleriyle kendisini savundu.

Ankara'nın Çankaya ilçesi Marmara Sokak'ta bulunan metruk binada geçtiğimiz yıl, kağıt toplayıcısı Batuhan Yıldız, tartıştığı Ali Rıza Koçak'ı başına taşla vurarak öldürdü. Olay sonrası gözaltına alınan Yıldız, polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yıldız hakkında canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme, tasarlayarak öldürme suçlarından ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.

''BENİ METRUK BİNAYA ÇAĞIRDI''

Tutuklu sanık Batuhan Yıldız'ın Ankara 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlandı. Yıldız, savunmasında, olay günü alkol aldığını ve olay yerinden geçerken önceden tanımadığı Ali Rıza Koçak'ın, kendisini el kol hareketleri yaparak metruk binaya çağırdığını iddia etti.

''BOYNUMDAN ÖPTÜ, TACİZE DEVAM EDİNCE KAFASINA TAŞLA VURDUM''

Yıldız, "Binaya girdiğimde maktul bir arkadaşıyla birlikte kolonya içiyordu. Beni yanına oturttu, bir süre sonra beni boynumdan öptü. Tacizlerine devam edince 'Ne yapıyorsun' dedim. Küfretti daha sonra elindeki camla kolumu yaraladı. Ben de yerden bulduğum taşla kafasına 1-2 kere vurdum. Yere düşünce de kaçtım. Olaydan çok etkilendim, sürekli şahsın hayalini görüyorum" dedi.

OLAYIN TANIĞI DA KONUŞTU: 'ALİ RIZA'YI ÖLDÜRECEĞİM' DEDİ

Olay sırasında harabe binada bulunan tanık A.A. ise ifadesinde, Ali Rıza Koçak ile alkol aldıklarını daha sonra uyumak üzerelerken gencin ayaklarını dürttüğünü söyleyerek, "Bana 'Sen çık, ben Ali Rıza'yı öldüreceğim' dedi. Ali Rıza'nın yanına gitti ve tartışmaya başladılar. Elindeki 1,5 litrelik su şişesiyle maktulun kafasına vurdu. Bu sırada ben kaçtım. Müdahale edecek durumda değildim. Batuhan Yıldız, elleri kanlı bir şekilde olay yerinden uzaklaşırken bekçiler yakaladı" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanığın sağlık ve psikolojik durumunun tespiti için Ankara Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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