Metruk binada yangın paniği - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Metruk binada yangın paniği

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Metruk binada yangın paniği Yangının bahçelerine sıçrayacağını düşünen mahalleliçeşme hortumu ile ağaçları suladı Antalya'nın Kepez İlçesi'nde metruk bir binada çıkan yangın kısa süreli panik oluşturdu.

Metruk binada yangın paniği

Yangının bahçelerine sıçrayacağını düşünen mahalleliçeşme hortumu ile ağaçları suladı

ANTALYA - Antalya'nın Kepez İlçesi'nde metruk bir binada çıkan yangın kısa süreli panik oluşturdu. Yangının bahçelerine sıçrayacağı korkusunu yaşayan vatandaşlar, çeşme hortumu ile ağaçlara su tuttu.

Yangın, Kepez İlçesi Osman Yüksel Serdengeçti Caddesi üzerinde bulunan metruk bir binada çıktı. Metruk binadan dumanların çıktığını gören mahalle halkı, durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri geldi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü. Yangının bahçelerinde bulunan ağaçlara sıçrayacağının korkusunu yaşayan mahalle halkı ise çeşme hortumu ile ağaçları suladı. Yangınla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, yangını çıkardığı iddia edilen S.U.isminde bir şahsı gözaltına aldı. Yapılan araştırmada şahsın akli dengesinin yerinde olmadığı ve işlemlerinin Kepez Polis Merkezinde devam ettiği öğrenildi.

Metruk binada yangın paniği

Metruk binada yangın paniği

Metruk binada yangın paniği

Metruk binada yangın paniği

Metruk binada yangın paniği

Metruk binada yangın paniği

Metruk binada yangın paniği

Metruk binada yangın paniği

Metruk binada yangın paniği

Metruk binada yangın paniği

Metruk binada yangın paniği

Metruk binada yangın paniği

Metruk binada yangın paniği

Metruk binada yangın paniği

Metruk binada yangın paniği

Metruk binada yangın paniği
İhlas Haber Ajansı / Ertuğrul Gün - Son Dakika Haberleri
Her karesi tüyler ürpertti! Gözü dönmüş garson, rehin aldığı ustasının boğazını kesti

Her karesi tüyler ürpertti! Gözü dönmüş garson, rehin aldığı ustasının boğazını kesti

 Ormanı yakarken suçüstü yakalanan şüpheli, yaralama ve uyuşturucudan sabıkalı çıktı

Ormanı yakarken suçüstü yakalanan şüpheli, yaralama ve uyuşturucudan sabıkalı çıktı

 Antalya'da ormanı yakmaya çalışan şüpheli suçüstü yakalandı

Antalya'da ormanı yakmaya çalışan şüpheli suçüstü yakalandı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Rüya Tabirleri Binali Yıldırım
Magazin Düm Tek Tek Eser Yenenler
Spor Şans Oyunları Gülşen Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Sultan Selim Güzel Sözler Mehmet Akif Ersoy Adnan Menderes
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Metruk binada yangın paniği - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.09.2021 17:00:05. #1.12#